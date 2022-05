Wielka Brytania. Minister obrony: Wesprzemy Polskę, jeśli dostarczy myśliwce Ukrainie

Pomysł przekazania Ukrainie polskim MIG-ów powraca. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace powiedział w poniedziałek, że każdy kraj, który dokona takiego wyboru i "będzie bronić swojego prawa do tego", może liczyć na poparcie Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Ben Wallace obiecuje wsparcie Polsce. Inne kraje również mogą liczyć na Wielką Brytanię

Jak podaje "The Guardian", Polska, Słowacja i Bułgaria mają myśliwce MiG-29, które mogłyby przekazać Ukrainie, USA i inne kraje zachodnie obawiają się jednak, że gdyby zdecydowano się na taki ruch, mogłoby dojść do eskalacji konfliktu.

Zobacz wideo Jak wojna Rosji z Ukrainą postrzegana jest na świecie? Prof. Legucka: Indie i Afryka powielają rosyjską propagandę

- Wielka Brytania poprze każdy kraj, który dokona takiego wyboru i będzie bronić prawa każdego państwa do takiej decyzji - powiedział minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace, gdy zapytano go, czy Ukraina nadal potrzebuje dostaw potężniejszej broni.

Co dobrego zdarzyło się w 2021 roku? Przypominamy same pozytywne wydarzenia

W ciągu ostatniego miesiąca Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie standardowe haubice NATO 155 mm, Niemcy dostarczyły mobilną artylerię Gepard 2, a Wielka Brytania szereg pojazdów opancerzonych do przemieszczania wojsk.

MiG-i nie pomogą Ukraińcom? Zdaniem USA nie wpłynęłyby znacznie na ukraińskie zdolności

Na początku marca sekretarz stanu USA Antony Blinken informował, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie samolotów do Polski w zamian za przesłanie myśliwców Ukrainie. Zbigniew Rau, szef polskiej dyplomacji informował wówczas, że polskie władze są gotowe "niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki". - Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych - mówił Rau, cytowany przez RMF24.

Oblała farbą ambasadora Rosji w Polsce. Kim jest Iryna Zemliana?

- Perspektywa myśliwców "w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" startujących z bazy USA-NATO w Niemczech, by wyleciały w kontestowaną przestrzeń powietrzną […] budzi poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie - powiedział jednak jeszcze tego samego dnia rzecznik Pentagonu John Kirby.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Dodał również, że szef Pentagonu Lloyd Austin przekazał ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, że Stany Zjednoczone nie wspierają przekazania dodatkowych samolotów Ukrainie. Ponadto, ich zdaniem MiG-i nie wpłynęłyby znacznie na ukraińskie zdolności. Co więcej, ich przekazanie Ukrainie Rosja mogłaby uznać za eskalację.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.