Ukraińska armia ostrzega: Możliwe ataki dywersyjne na obiekty przemysłu chemicznego

Trwa 76. doba wojny z Rosją. Jak informuje w porannym raporcie sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych, najbardziej aktywne działania prowadzone były w obwodach donieckim i ługańskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Meteawersum, czyli Matrix is here. Czy powinniśmy bać się nowego świata od Zuckerberga?

Ukraina. Sztab generalny nie wyklucza dywersji w zakładach chemicznych

Tam ukraińska armia odparła 15 ataków Rosjan. Jak powiedział rzecznik sztabu Pawło Kowalczuk, przeciwnik przygotowuje szturm w kierunku Łymanu i Siewierodoniecka, trwają walki o miejscowości Wojewodiwka, Toszkiwka i Niżnie w obwodzie ługańskim, oraz Kamienka w obwodzie donieckim. W Mariupolu wróg za pomocą artylerii i lotnictwa kontynuuje niszczenie infrastruktury zakładów Azowstal. Rosjanie używają artylerii wzdłuż całej linii frontu.

Łukaszenka zapytany o scenariusz ataku Polski na Białoruś. "Niech spróbują"

Według sztabu na południowym odcinku frontu Rosjanie nie prowadzili aktywnych działań, a jedynie ostrzeliwali pozycje ukraińskiej armii za pomocą artylerii.

Rosyjska armia z terytoriów Rosji dokonała ostrzałów kilku ukraińskich wsi w obwodzie sumskim. Jak czytamy w raporcie - istnieje zarówno zagrożenie ataków dywersyjnych na obiekty przemysłu chemicznego, jak i duże zagrożenie ataków rakietowych wymierzonych w cywilną i wojskową infrastrukturę.

Ataki na Odessę podczas wizyty Charlesa Michela

W nocy za pomocą rakiet ostrzelali Odessę nad Morzem Czarnym. Na miasto spadło 7 rakiet. Jedna osoba nie żyje, 5 jest rannych.

Poniedziałek 9 maja był jednym z najbardziej intensywnych dla Odessy dni od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jeszcze przed południem z terenu okupowane Krymu w kierunku miasta wystrzelono nowoczesne pociski manewrujące. W ciągu dnia miasto bombardował także rosyjski myśliwiec.

Wszystko to działo się w czasie krótkiej wizyty w Odessie przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Podczas jednego z ostrzałów polityk musiał ratować się ucieczką do schronu. Odessa nie była do tej pory ogarnięta poważniejszymi walkami. W ostatnich dniach jednak Rosjanie coraz częściej atakują budynki cywilne w tym mieście. Tydzień temu w rosyjskim ostrzale zginął nastolatek.

Oblanie ambasadora farbą. Ekspertka: Woda na młyn rosyjskiej propagandy