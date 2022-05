USA zwiększą wsparcie dla Ukrainy do blisko 40 mld dolarów. Kongres dał zgodę

We wtorek (10 maja) Izba Reprezentantów może uchwalić plan, który przekracza prośbę prezydenta Joe Bidena z zeszłego miesiąca, który mówił o 33 miliardach dolarów pomocy dla Ukrainy. Liderzy Senatu zapewnili, że są gotowi podjąć szybkie działania. Projekt o dodatkowym finansowaniu związanym z COVID-19 będzie teraz rozpatrywany oddzielnie - poinformowała Agencja Reutera.

REKLAMA

28 kwietnia Biden zwrócił się do Kongresu o 33 mld dolarów wsparcia dla Ukrainy, z których ponad 20 mld ma być przeznaczone na pomoc wojskową. Propozycja ta radykalnie zwiększała finansowanie przez Stany Zjednoczone Ukrainy w wojnie z Rosją. Nowa propozycja obejmuje dodatkowe 3,4 mld dolarów na pomoc wojskową i kolejne 3,4 mld dolarów na pomoc humanitarną - podały źródła.

Joe Biden trolluje Putina. Podpisał ustawę lend-lease w Dniu Zwycięstwa

USA zwiększy wsparcie dla Ukrainy. Biden ponaglił kongresmenów

Pomysł zwiększenia wsparcia dla Ukrainy poparli zarówno Demokraci, jak i Republikanie, którzy zadeklarowali, że szybko zatwierdzą finansowanie awaryjne, ale opóźniło się to przez spór między partiami, czy należy uwzględnić dodatkowe fundusze na pomoc związaną z COVID-19 albo zaostrzone kontrole imigracyjne. Opóźnienie to zaniepokoiło Biały Dom.

Joe Biden wydał oświadczenie, w którym zaapelował do kongresmenów o uchwalenie funduszy, by mógł podpisać je w ciągu kilku najbliższych dni. "Nie możemy pozwolić na to, aby dostawy pomocy z USA zostały wstrzymane w oczekiwaniu na dalsze działania Kongresu" - powiedział.

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Rzeczniczka Białego Domu o przemówieniu Putina: Fałszywe i absurdalne

Joe Biden: Ignorowanie agresji bywa kosztowniejsze niż stawianie jej czoła

Sekretarz stanu Antony Blinken i sekretarz obrony Lloyd Austin, pisząc do przewodniczącej Izby Reprezentantów i republikanina Kevina McCarthy'ego, stwierdzili, że wojsko ma wystarczające środki, aby wysłać broń do Kijowa tylko na najbliższe dwa tygodnie.

"Potrzebujemy waszej pomocy" - napisali Blinken i Austin w listach, z którymi zapoznała się Agencja Reutera. Politycy ocenili, że pozostało tylko 100 mln dolarów do wykorzystania w ramach uprawnień, które pozwalają prezydentowi zatwierdzić transfer broni bez zgody Kongresu w odpowiedzi na sytuację kryzysową. "Spodziewamy się wyczerpać tę możliwość najpóźniej do 19 maja br." - podkreślili.

Mitch McConnell, przywódca Republikanów w Senacie, powiedział dziennikarzom, że cieszy się, iż pomoc dla Ukrainy została oddzielona od pomocy na walkę z COVID-19. W swoich wystąpieniach w Senacie wielokrotnie opowiadał się za "czystą" ustawą o Ukrainie.

Zobacz wideo Jak wojna Rosji z Ukrainą postrzegana jest na świecie? Prof. Legucka: Indie i Afryka powielają rosyjską propagandę

W poniedziałek Biden podpisał ustawę o odnowieniu tzw. Lend-Lease Act, czyli programu z czasów II wojny światowej, który pomógł pokonać hitlerowskie Niemcy, umożliwiając Waszyngtonowi szybsze pożyczanie lub dzierżawienie sprzętu wojskowego sojusznikom USA. - Ignorowanie agresji potrafi być znacznie kosztowniejsze niż stawianie jej czoła - stwierdził prezydent Biden.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>