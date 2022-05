Joe Biden trolluje Putina. Podpisał ustawę lend-lease w Dniu Zwycięstwa. "Kosztowne ignorowanie agresji"

Dokument podpisany przez amerykańskiego prezydenta w Gabinecie Owalnym bazuje na koncepcji amerykańskiej pomocy udzielonej Europie podczas II wojny światowej. Dzięki niej udało się pokonać hitlerowskie Niemcy. - Ignorowanie agresji potrafi być znacznie bardziej kosztowne niż stawianie jej czoła - powiedział amerykański prezydent, podpisując dokument.

Jak mówił: "Podpisuję ustawę, która daje kolejne ważne narzędzie, by wspierać rząd Ukrainy i ukraiński naród w jego walce, by bronił swojego kraju i demokracji". Prezydent USA dodał, że wojna jest "niezwykle brutalna", a Rosjanie dopuszczają się czynów "poza wszelkimi granicami". Zauważył, że ustawę podpisuje tuż po Dniu Zwycięstwa w Europie i w Dzień Europy (w Europie za Dzień Zwycięstwa uważa się 8 maja, a w Rosji 9 maja).

Lend-Lease Act (z ang. umowa pożyczki-dzierżawy) to ustawa federalna z 11 marca 1941. Zezwala ona prezydentowi Stanów Zjednoczonych "sprzedawać, przenosić własność, wymieniać, wydzierżawiać, pożyczać i w jakikolwiek inny sposób udostępniać innym rządom dowolne produkty ze sfery obronności". Co ciekawe, w czasie II wojny światowej USA za pomocą tego samego aktu wspierały ZSRR w walce z nazistowskimi Niemcami. Tym razem dostarczona Ukrainie pomoc posłuży w podobnym celu - tyle że przeciwko Rosji, która - jak przypominamy - 24 lutego zaatakowała terytorium swojego zachodniego sąsiada.

Wojna w Ukrainie. USA przekazuje broń Ukrainie

Od początku rosyjskiej inwazji USA zobowiązały się do przekazania broni Ukrainie o wartości 3,4 mld dolarów. Administracja ma do dyspozycji jeszcze około 250 mln przewidziane na ten cel przez Kongres, ale zwróciła się do parlamentu o uchwalenie kolejnych 33 mld na wydatki związane z Ukrainą, z czego około 20 mld ma zostać przeznaczone na pomoc wojskową.

Prezydent Stanów Zjednoczonych w kwietniu zatwierdził kolejną transzę pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów. W jej skład wchodziły systemy artyleryjskie, śmigłowce oraz transportery opancerzone, a także broń lekka i amunicja.

Wołodymyr Zełenski dziękuje Stanom Zjednoczonym za lend-lease. "Historyczne wydarzenie"

Wołodymyr Zełenski napisał na Twitterze, że jest wdzięczny prezydentowi Joe Bidenowi i całemu amerykańskiemu narodowi za wsparcie w walce o wolność. Jak podkreślił, dzięki ustawie lend-lease, która jest historycznym wydarzeniem, znowu uda się osiągnąć wspólne zwycięstwo. "Obronimy demokrację na Ukrainie i w Europie, tak jak 77 lat temu" - napisał ukraiński prezydent, odnosząc się do rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Szef ukraińskiego resortu obrony Ołeksij Reznikow napisał z kolei, że historia się powtórzyła, bo Wołodymyr Zełenski, podobnie jak Winston Churchill w 1941 roku, przekonał USA do dostarczenia broni europejskim sojusznikom.

Stany Zjednoczone zawiesiły cła na import ukraińskiej stali

Stany Zjednoczone zawiesiły na rok cła na import ukraińskiej stali, aby pomóc gospodarce tego kraju. Amerykańska sekretarz do spraw handlu Gina Raimondo podkreśliła znaczenie branży, która nadal działa i zatrudnia jednego na trzynastu Ukraińców.

- Nie możemy po prostu podziwiać męstwa i ducha narodu ukraińskiego - musimy stanąć za jego plecami i wesprzeć jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki dla dobrobytu Ukrainy - stwierdziła Gina Raimondo. - Aby huty mogły nadal być gospodarczym kołem ratunkowym dla ludności Ukrainy, muszą móc eksportować swoją stal - dodała.

25-procentowe cło na ukraińską stal zostało nałożone w USA w marcu 2018 roku w celu ochrony krajowego przemysłu. Kilka stanów zostało z niego zwolnionych.

Kongresmeni i przedstawiciele biznesu wezwali amerykańskiego prezydenta Joe Bidena do usunięcia ceł, aby złagodzić ekonomiczny cios dla ukraińskiej gospodarki.

Sekretarz ds. handlu poinformowała, że ten ruch był sygnałem dla ukraińskiego narodu, że Amerykanie są zaangażowani w pomoc Kijowowi w obliczu rosyjskiej agresji.

Wojna w Ukrainie. Kanada zniesie ograniczenia w handlu z Ukrainą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że Kanada zdecydowała się znieść ograniczenia w handlu z Ukrainą na okres 12 miesięcy. Ukraiński przywódca spotkał się w Kijowie z premierem Kanady Justinem Trudeau.

- Delegacje naszych krajów prowadziły rozmowy bilateralne i zgodziły się na rozszerzenie współpracy gospodarczej i militarnej. Kanada podjęła bardzo znaczącą decyzję o zniesieniu wszelkich ograniczeń w handlu na najbliższy rok. Dziękuje, Kanado! - powiedział Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu w Internecie.

Wyraził również nadzieję, że zawarte porozumienie będzie korzystne zarówno dla Ukrainy, jak i dla Kanady. Przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy premier Kanady Justin Trudeau spotkał się z merem Irpienia.

W towarzystwie miejscowych władz, żołnierzy i dziennikarzy oglądał wojenne zniszczenia. Wizyta szefa kanadyjskiego rządu nie była wcześniej zapowiadana.