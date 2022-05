Na Placu Czerwonym skromniej. Jeden superczołg zniknął, a samoloty i śmigłowce w ogóle odwołano

Całe dzisiejsze wydarzenie na Placu Czerwonym wypada blado w porównaniu do poprzednich lat. Dla Rosjan świętowanie dnia zwycięstwa nad III Rzeszą to rzecz szczególnej wagi, dlatego Kreml od lat stara się o jak najlepszy spektakl.

W tym roku wielu zachodnich komentatorów, ale też polityków, spodziewało się, że Władimir Putin powie coś szczególnego w związku z trwającą tak zwaną operacją specjalną w Ukrainie. Nie zrobił tego jednak. Jego przemówienie było bardzo krótkie i ogólnikowe. Podsumował generalną linię propagandową Kremla i tyle.

Nagranie transmisji defilady. Przejazd pojazdów zaczyna się po 17 minucie.

Pokaz siły bez fajerwerków

Potem przez Plac Czerwony przedefilowali żołnierze i przetoczył się ciężki sprzęt. Bywały lata, kiedy tę okazję Rosjanie wykorzystywali do prezentowania swojej najnowszej techniki wojskowej. W tym roku nowości nie było, poza jednym wyjątkiem. Uwagę zwracało jednak bardziej to, czego nie ma.

Kolumnę pojazdów tradycyjne otworzył klasyk, czyli drugowojenny T-34-85. Dla Rosjan legenda, jako absolutnie najlepszy czołg II wojny światowej i w ogóle świata, choć opinie wśród specjalistów są na ten temat podzielone. W latach ubiegłych bywało ich nawet kilkanaście, plus kilka kolejnych dział samobieżnych Su-85 zbudowanych na tym samym podwoziu, ale w tym roku skromnie tylko jeden.

Tradycyjne otwarcie rosyjskich parad - czołg T-34-85 Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo

Pierwszym współczesnym sprzętem było dziesięć pojazdów opancerzonych Tigr, prezentujących trzy różne wersje zdalnie sterowanych wieżyczek. Pojazdy tego typu są regularnie wykorzystywane i tracone dziesiątkami w Ukrainie. Choć głównie bez nowoczesnych wieżyczek. Te są rzadkością zarezerwowaną dla elitarnych oddziałów wojsk specjalnych. Według bloga Oryx, podliczającego straty obu stron na podstawie zdjęć i nagrać, Tigrów Rosjanie stracili 82.

Pojazdy opancerzone Tigr Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo

Następne były bojowe wozy piechoty, czyli ciężej opancerzone pojazdy na gąsienicach, służące do przewożenia drużyny piechoty i wspierania jej w walce. Pokazano trzy kolejne pokolenia rosyjskich BMP. Od BMP-2M, przez BMP-3 po Kurgańce. Te pierwsze to rosyjska modernizacja radzieckich pojazdów, drugie to owoc prac zaczętych jeszcze w ZSRR i ukończonych w latach 90., a trzecie ciągle pozostają w fazie testów i prób. W Ukrainie Rosjanie tracą głównie starsze niezmodernizowane BMP-2 i BMP-3. Odpowiednio 250 i niecałe 90 sztuk.

Zmodernizowany BMP-2M Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo

Po transporterach wjechały czołgi. Również pokazane pokoleniowo. Jako pierwsze T-72B3M, czyli najnowocześniejsza modernizacja klasycznych radzieckich T-72. Produkowane seryjnie od około 2016 roku i dostarczane w dużych ilościach. Adekwatnie często tracone na Ukrainie, bo już prawie setka tego konkretnego wariantu, plus kolejna setka nieco starszej wersji T-72B3. Później na Plac Czerwony wjechały T-90M, czyli najnowocześniejsze produkowane obecnie rosyjskie czołgi. Opisywaliśmy je szerzej przy okazji straty pierwszego podczas walk w rejonie Charkowa.

Czołg T-72B3M Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo

Kolumnę czołgów zamykały T-14, czyli pozostające już od prawie dekady na etapie prób i testów najnowsze dzieło rosyjskiego przemysłu pancernego. Oficjalnie superczołg nowej generacji bez odpowiednika na świecie. Faktycznie maszyna trapiona przez liczne problemy, wynikające ze zbyt ambitnych założeń w relacji do możliwości rosyjskiego przemysłu oraz budżetu państwa. W planie defilady zapowiedziano pokazanie trzech T-14. Tyle też było widocznych przygotowanych do wyjechania na plac. Ostatecznie zjawiły się na nim tylko dwa. Można tylko spekulować, co się stało, ale usterka jest realną możliwością. To wiele mówi o stanie tych maszyn, bo te wybrane do parady przecież musiały zostać bardzo dokładnie sprawdzone.

Wszystko, co najnowsze, ale też nieliczne

Po czołgach zaprezentowała się artyleria. Jako pierwsze jechały wyrzutnie rakiet niekierowanych Tornado-G. Najnowsze wcielenie klasycznych radzieckich Gradów, których zadaniem jest wystrzelić w jak najszybszym tempie salwę 40 prostych rakiet, które mają porazić wroga głównie masą, a nie precyzją. Tornado-G ma być celniejszy od poprzedników za sprawą komputerowego systemu wspomagania celowania. Nie są produkowane na wielką skalę. W Ukrainie Rosjanie stracili tylko sześć.

Następnie wjechały szeroko znane Iskandery, czyli artyleria rakietowa znacznie większego kalibru. Każda mobilna wyrzutnia przewozi po dwie rakiety: albo klasyczne balistyczne, albo nowsze manewrujące. Oficjalnie, obie mają mieć zasięg około 500 kilometrów. Są na dużą skalę używane przeciw ukraińskim miastom i cenniejszym celom wojskowym. Ponieważ są odpalane z terytorium Rosji i Białorusi, to żaden nie został zniszczony. Choć Ukraińcy twierdzą, że zestrzelili niesprecyzowaną liczbę rakiet manewrujących systemów Iskander.

Kolumnę artylerii zamykały armatohaubice samobieżne Msta-S. Najnowocześniejsza broń tego rodzaju w Rosji produkowana w większych ilościach. Konstrukcja jeszcze radziecka, ale w Rosji modernizowana zwłaszcza jeśli chodzi o elektronikę. Jej zadaniem jest wspierać oddziały walczące na froncie ogniem z maksymalnie 25 kilometrów. W Ukrainie Rosjanie stracili ich już 53, choć niemal wyłącznie klasyczne radzieckie niezmodernizowane warianty.

Armatohaubice samobieżne Msta-S Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo

Następna była kolej na artylerię przeciwlotniczą. Kolejno systemy krótkiego zasięgu Tor-M2, średniego Buk-M3 i średniego/dalekiego S-400. Wszystko najnowsze warianty tego, co Rosjanie produkują w tych klasach. Wszystko używane bojowo w Ukrainie, gdzie rosyjska obrona przeciwlotnicza jako system wykazała się zdecydowanie niższą skutecznością niż przewidywano. Dwa pojazdy Tor-M2 zostały stracone. Do tego jeden radar systemu Buk-M3.

Wyrzutnie systemu przeciwlotniczego Buk-M3 Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo

Pomiędzy Buk-M3 i S-400 zostały nietypowo wciśnięte wojska powietrznodesantowe (WDW). W tym roku pojawiło się wyjątkowo dużo ich pojazdów. Najpierw 10 lekkich bojowych wozów piechoty BMD-4M, które można zrzucać pod spadochronami. Do tego 10 BTR-MD, czyli lekkich transporterów opancerzonych, które też można zrzucać z samolotów. Oba typy pojazdów to najnowocześniejsze, co Rosjanie mają w tej kategorii. Oba zostały stracone w Ukrainie w relatywnie dużej liczbie, biorąc pod uwagę, że ich produkcja nie jest duża i stanowią wyposażenie elitarnych WDW. Konkretnie 44 BMD-4M i 10 BTR-MD. Ogólnie WDW poniosły w tej wojnie bardzo ciężkie straty, zwłaszcza podczas nieudanej ofensywy na Kijów. Straciły też 101 starszych radzieckich BMD-2.

Na prawie koniec Rosjanie pochwalili się swoimi robotami bojowymi, czyli pojazdami Uran-9. To zdalnie sterowane lekkie pojazdy gąsienicowe uzbrojone w działko i wyrzutnie rakiet przeciwpancernych. Pokazywane przy różnych okazjach już od lat, podobno przetestowane bojowo w Syrii i przyjęte do uzbrojenia w 2019 roku, ale w Ukrainie ich użycia nie zaobserwowano.

Tradycyjny pokaz tego co największe

Wielkim finałem były tradycyjnie trzy mobilne wyrzutnie międzykontynentalnych pocisków balistycznych Jars. Filar i przyszłość lądowej części rosyjskiej triady jądrowej. Każdy pocisk może przelecieć około 12 tysięcy kilometrów i przenieść do trzech głowic termojądrowych. Umieszczanie takich dużych rakiet na wyrzutniach kołowych to radziecki pomysł, mający na celu umożliwić ich ukrycie w rozległych rosyjskich lasach i z nich wykonanie uderzenia jądrowego na USA. Choć jest mało prawdopodobne, aby na Plac Czerwony wwieziono prawdziwe rakiety. Zazwyczaj są to makiety pojemników o takiej samej masie jak prawdziwy pojemnik z rakietą. Do ćwiczeń kierowców i obsługi.

Kolumnę zamykały trzy nowe kołowe transportery opancerzone Bumerang. Razem z T-14 i Kurgańcami miały stanowić trio podstawowego uzbrojenia rosyjskich wojsk lądowych nowej generacji, ale pomimo prac trwających ponad dekady i wielu zapowiedzi rychłego przyjęcia na uzbrojenie, ciągle w fazie prób i testów.

Lotniczej części parady nie było, choć były jej próby. Analogiczne pokazy odwołano w praktycznie wszystkich większych rosyjskich miastach. Oficjalnie za przyczynę podano warunki meteorologiczne. W 2021 roku lotnicza parada nad Moskwą odbyła się pomimo chmur i deszczu.

Ogólnie tegoroczne obchody Dnia Zwycięstwa nie były żadnym specjalnym pokazem siły. Nie zaprezentowano żadnego nowego sprzętu, a ten znany był w skromnych ilościach. W porównaniu do niektórych defilad z lat poprzednich było to wręcz wydarzenie stonowane. Zwłaszcza dodając do tego bardzo krótkie i nijakie przemówienie Putina.