Rosja - Dzień Zwycięstwa. Przedszkolaki w kartonowych czołgach, z replikami karabinów

W niedzielę 8 maja na kanale NEXTA pojawiło się nagranie z obchodów Dnia Zwycięstwa w przedszkolu w Astrachaniu na południowym zachodzie Rosji. Widać na nim dzieci przebrane za radzieckich żołnierzy. Na czele pochodu przedszkolaków szła nauczycielka z flagami.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rosja. Dzieci w kartonowych czołgach i z plastikowymi karabinami świętują Dzień Zwycięstwa

Za przedszkolanką maszerowały niespełna sześcioletnie dzieci, które zostały przebrane za kartonowe krążowniki i czołgi. Niektóre dzieci miały też w dłoniach plastikowe repliki karabinów. Wokół pochodu zgromadzeni byli rodzice, którzy entuzjastycznie wiwatowali na widok tak przebranych dzieci.

Obchody w przedszkolu w Astrachaniu to nie odosobniony przypadek, a podobne uroczystości miały mieć miejsce także w innych placówkach edukacyjnych w Rosji. Takie wydarzenia są przejawem coraz większej indoktrynacji i "edukacji narodowej", której poddawane są także najmłodsze dzieci.

Już w marcu 2022 roku, kilka dni po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, nauczyciele dostali specjalne materiały oraz instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób mają prowadzić zajęcia i przekazywać wiedzę na temat "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie. Mają też dzieciom tłumaczyć, że sankcje nakładane na Rosję wyjdą im tylko na dobre. Przedstawianie innych informacji na temat wojny w Ukrainie skutkuje natychmiastowym zwolnieniem z pracy oraz postawieniem zarzutów.

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Rosja. Co powie Putin podczas obchodów Dnia Zwycięstwa?

Rosja 9 maja obchodzi Dzień Zwycięstwa

Dzień Zwycięstwa jest jednym z najważniejszych świąt państwowych w Rosji. Obchodzone co roku 9 maja ma upamiętniać zakończenie II wojny światowej i zwycięstwo nad nazizmem. Uroczystości, do pewnego moment skromne, zmieniły się, gdy do władzy doszedł Władimir Putin. To on zapoczątkował ogromną paradę wojskową w Moskwie, a na uroczystości zaczęto zapraszać także zagranicznych polityków.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.