Premier Kanady Justin Trudeau odwiedził Ukrainę. "Przyjechał, by na własne oczy zobaczyć ten koszmar"

Irpień to jedno z miejsc, w których Rosjanie zachowywali się wyjątkowo brutalnie, bombardując i doszczętnie niszcząc obiekty cywilne. Justin Trudeau w towarzystwie miejscowych władz, żołnierzy i dziennikarzy oglądał miejsce bitwy oraz wojenne zniszczenia.

- Dopiero co rozmawiałem z premierem Kanady Justinem Trudeau. Przyjechał do Irpienia, by na własne oczy zobaczyć ten koszmar, do którego doprowadzili w naszym mieście rosyjscy okupanci - powiedział Ołeksandr Markuszyn. Mer Irpienia dodał, że obraz zniszczeń wojennych zrobił ogromne wrażenie na premierze Kanady. - Zobaczył spalone i całkowicie zniszczone nie obiekty wojskowe, a domy mieszkańców Irpienia, którzy jeszcze niedawno cieszyli się życiem i mieli swoje plany na przyszłość - relacjonował Markuszy.

Wizyta szefa kanadyjskiego rządu, podobnie jak wizyta pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Jill Biden, nie była wcześniej zapowiadana, chociaż premier spotykał się w kraju z naciskami, by pojechał na Ukrainę. Plany takiej podróży ogłosili należący do parlamentarnego komitetu do spraw zagranicznych i rozwoju posłowie z kanadyjskiej Izby Gmin. Przed czterema dniami Justina Trudeau zaprosił do odwiedzin premier Ukrainy Denys Szmyhal.