Brytyjczycy o porażkach Rosjan w Ukrainie. "Nieproporcjonalnie wysokie straty wśród rosyjskich oficerów"

"Trudności w dowodzeniu i kontroli, a także słabe wyniki Rosjan na linii frontu skierowały na pole bitwy starszych rangą dowódców prawdopodobnie w celu przejęcia przez nich osobistego kierowania operacjami. Dowódcy rosyjscy rzadko delegują władzę operacyjną swoim podwładnym, którzy z kolei nie zdobywają istotnego doświadczenia przywódczego" - przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony w niedzielnym komunikacie wywiadowczym.

Jak twierdzą Brytyjczycy, "nie jest jednak jasne, czy obecność tych dowódców na polu bitwy doprowadziła do udoskonalenia lub zmiany koncepcji operacyjnej".

"Wadliwe założenia w planowaniu i niepowodzenia w jego utrzymaniu nadal osłabiają rosyjski postęp" - czytamy.

"Nieproporcjonalnie wysokie starty wśród rosyjskich oficerów"

"Wysunięte rozmieszczenie dowódców naraziło ich na znaczne ryzyko, prowadząc do nieproporcjonalnie wysokich strat wśród rosyjskich oficerów w tym konflikcie. Doprowadziło to do powstania siły, która w powolny sposób reaguje na niepowodzenia i nie jest w stanie zmienić swojego podejścia na polu bitwy" - twierdzi brytyjski resort obrony.

Z komunikatu wynika, że "problemy te prawdopodobnie utrzymają się, biorąc pod uwagę względny brak doświadczenia w dowództwie operacyjnym oficerów awansowanych na miejsce zabitych".

