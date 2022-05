Bahamy. Nagła śmierć trójki Amerykanów w ośrodku wczasowym. Czwarta osoba w szpitalu

Zwłoki trojga Amerykanów zostały znalezione w piątek w dwóch różnych miejscach na terenie ośrodka wypoczynkowego Sandals na wyspie Great Exuma (Bahamy). Najpierw w jednej z willi natrafiono na mężczyznę, który leżał wsparty o ścianę łazienki i nie dawał oznak życia. Potem w innym budynku znaleziono ciała kobiety i mężczyzny. Para wykazywała oznaki drgawek. Jak podano w policyjnym raporcie, poprzedniego wieczoru uskarżali się na złe samopoczucie - poinformowało w sobotę CNN.

Czwarta osoba - kobieta, także Amerykanka - została przetransportowana samolotem do szpitala w Nassau, stolicy Bahamów.

Bahamy. Tajemnicza śmierć trojga Amerykanów. "Doszło do nagłego wypadku"

Po wstępnych oględzinach ciał Królewskie Siły Policyjne Bahamów przekazały stacji, że nie znaleziono na nich "żadnych śladów urazu". W ustaleniu przyczyn śmierci Amerykanów pomoże sekcja zwłok. Policjanci nie podali więcej szczegółów, tłumacząc, że "sprawa ta pozostaje przedmiotem aktywnego dochodzenia".

Do incydentu odniosła się sieć Sandals Resorts, prowadząca kilka ośrodków w rejonie Atlantyku i na Karaibach. Firma przekazała jedynie, że "w kurorcie doszło do nagłego wypadku", a na jego miejsce "natychmiast wezwano pogotowie i odpowiednie służby oraz przedstawicieli lokalnych władz". Nie podała żadnych informacji dotyczących zmarłych gości, ani w jakim stanie jest czwarta osoba. Sandals Resorts zapewniło, że "dokłada wszelkich starań, by pomóc w śledztwie i wesprzeć rodziny zmarłych".



