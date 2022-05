Afganistan: talibowie nakazują kobietom zakrywanie się od stóp do głów. Mogą mieć odsłonięte jedynie oczy

Przywódca duchowy talibów w Afganistanie Hibatullah Achundzada wydał dekret, według którego kobiety powinny nosić burkę, "ponieważ jest to symbol tradycji oraz oznaka szacunku''. Tym samym mieszkanki Afganistanu będą mogły pokazywać publicznie jedynie oczy.

Agencja Associated Press przypomina, że podobne ograniczenia obowiązywały już za poprzednich rządów talibów w latach 1996-2001. Zgodnie z dekretem, jeśli kobieta nie będzie stosowała się do nakazu noszenia burki, jej ojciec lub najbliższy męski krewny może m.in. trafić na kilka dni do więzienia, lub stracić państwową posadę.

- Chcemy, aby nasze siostry żyły godnie i bezpiecznie - skomentował cytowany przez AP Khalid Hanafi, pełniący obowiązki ministra w rządzie talibów, zajmującego się kwestiami "występków i cnót".

Talibowie oczekują również od kobiet tego, by zostawały w domach, "jeśli nie wykonują żadnej ważnej pracy na zewnątrz''.

Kilka miesięcy po przejęciu władzy talibowie wydali pierwsze wytyczne, dotyczące tego, jak powinny ubierać się kobiety, jednak nie było to oficjalne rozporządzenie. Dwa miesiące temu zamknęli szkoły średnie dla dziewcząt.

"Cel talibów to wymazanie kobiet z życia publicznego"

Ogłoszona w sobotę decyzja talibów spotkała się z oburzeniem społeczności międzynarodowej.

"Widoczne cele talibów: wymazać całkowicie kobiety i dziewczęta z życia publicznego oraz uczynić kobiety i dziewczęta podopiecznymi, oraz własnością ich męskich krewnych, bez autonomii. Sposób, w jaki świat reaguje, ma wpływ na prawa kobiet na całym świecie" - napisała na Twitterze badaczka Afganistanu Heather Barr z Human Rights Watch.

"Trudno to pojąć, ale dziś talibowie nałożyli jedne z najsurowszych ograniczeń na kobiety w Afganistanie od czasu przejęcia władzy, nakazując im noszenie zakrywającej wszystko burki w miejscach publicznych. A to oprócz wykluczenia kobiet z wykonywania wielu prac rządowych i wykluczenia dziewcząt ze szkół średnich" - skomentował na Twitterze prezes Światowego Forum Ekonomicznego Borge Brende.

