Polar Zełenskiego sprzedany za 90 tys. funtów. Pieniądze trafią na leczenie chorych i rannych dzieci

W piątek w Tate Modern Gallery w Londynie odbył się wieczór charytatywny "Brave Ukraine" ("Odważna Ukraina"). Wydarzenie, łączące interaktywną wystawę o wojnie w Ukrainie i licytacje, zorganizowała ukraińska ambasada w Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania. Bluza prezydenta Zełenskiego sprzedana za 90 tysięcy funtów

Z tej okazji dom aukcyjny Christie's wystawił na sprzedaż m.in. ozdoby świąteczne wykonane przez ukraińskie dzieci; ceramicznego koguta, którego prezydent Wołodymyr Zełenski podarował Borisowi Johnsonowi podczas jego wizyty w Kijowie; spacer po stolicy Ukrainy w towarzystwie mera miasta Witalija Kliczki; czy słynny polar khaki, w którym Zełenski pokazywał się od początku wojny.

Boris Johnson chwalony za wizytę w Kijowie. "Ważny sygnał"

Cena wywoławcza bluzy wynosiła 50 tys. funtów, ale prowadzący licytację premier Johnson sugerował, że powinna osiągnąć znacznie wyższą cenę. Ostatecznie polar prezydenta Ukrainy został sprzedany za 90 tys. funtów.

Pieniądze zebrane na aukcji wspomogą ukraiński szpital dziecięcy

Jak podali "The Telegraph" i Ołena Zełenska, zebrane środki zostaną przekazane na wyposażenie Zachodnioukraińskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego dla Dzieci. Ukraińska pierwsza dama dodała, że jest to miejsce, z którego chore i ranne dzieci są przewożone na leczenie do innych krajów.

Boris Johnson: Zełenski to "katastrofa dla Putina", a dla reszty świata "błogosławieństwo"

Przed rozpoczęciem licytacji Wołodymyr Zełenski zdalnie wygłosił przemówienie, w którym pochwalił Wielką Brytanię i "dzielnego Borisa", który odwiedził go w Kijowie. Boris Johnson powiedział z kolei, że prezydentura Zełenskiego to "istna katastrofa dla Władimira Putina", a zarazem "błogosławieństwo dla Ukrainy i świata". Nazwał go także "jednym z najwspanialszych współczesnych przywódców". Johnson zaznaczył, że Wielka Brytania "wciąż będzie intensyfikowała" wysiłki na rzecz pomocy Ukrainie - "tak długo, jak będzie to potrzebne".

Johnson przyznał przed Ukraińcami, że Zachód popełnił błąd

Jak podał serwis Militarnyj, polar Zełenskiego wyprodukowała ukraińska firma M-TAC, która dostarcza odzież i elementy wyposażenia taktycznego dla Sił Zbrojnych Ukrainy. - Pracujemy bez wytchnienia i prawie nie odrywamy się od maszyn. To w imię naszego wspólnego zwycięstwa - tłumaczą pracownicy w rozmowie z portalem.



