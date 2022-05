Rosjanie ostrzelali autobus ewakuacyjny z Azowstalu. Zełenski: Jeśli Ukraina upadnie, oni po was przyjdą

Jak poinformowali żołnierze z pułku Azow, Rosjanie naruszyli zawieszenie broni, które miało umożliwić ewakuację. Co więcej, za pomocą ręcznego przeciwpancernego pocisku ostrzelali autobus, który jechał po cywilów do Azowstalu. Są ranni - ich liczby nie podano.

W zakładach znajduje się około 200 cywilów, w tym 30 dzieci. Oprócz tego huty broni kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy proszą o ewakuację kilkuset rannych i wywiezienie ciał poległych.

W piątek szef biura ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak poinformował o kolejnym etapie operacji ratowania Ukraińców z oblężonej fabryki. Na ten sam dzień wicepremier Iryna Wereszczuk zapowiedziała, że z okolic jednego z mariupolskich centrów handlowych odbędzie się ewakuacja cywilów na terytoria kontrolowane przez ukraińskie władze.

Ukrainka z Mariupola: Przez ostatni miesiąc żołnierze oddawali nam swoją żywność i wodę

Ukraińskim mediom o swoich przeżyciach podczas okupacji Mariupola opowiedziała 18 Nadia, która w podziemiach korytarza zakładu Azowstal spędziła dwa miesiące.

- Przez ostatni miesiąc żołnierze oddawali nam swoją żywność i wodę. Sami jedli raz dziennie, jeśli się udawało, jeśli nie - nie jedli w ogóle. Byli bardzo dobrzy, bardzo jestem im za to wdzięczna. Tam jest dużo zabitych wojskowych i rannych. Trzeba ich stamtąd wydostać - mówiła.

- Nad miastem były obłoki czarnego dymu, wszystko się paliło. Kiedy tylko odjechaliśmy rozpoczął się bardzo silny ostrzał zakładów - dodała.

Wojna w Ukrainie. Trwa ratowanie cywilów z Azowstali

Ukraińskie władze potwierdziły w piątek, że trwa akcja ratowania kolejnych cywilów z oblężonych zakładów Azowstal w Mariupolu. Do tej pory, staraniem ukraińskich władz, ale też Organizacji Narodów Zjednoczonych, z miasta i oblężonej przez Rosjan huty udało się ewakuować około pół tysiąca osób.

Jak napisał szef biura ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak - udało się przeprowadzić kolejny etap trudnej operacji ewakuacji cywilów z Mariupola i Azowstali. Jak zaznaczył, do tej pory ewakuowano około 500 osób. Jak dodał, obecnie trwa następna faza ratowania Ukraińców z Azowstali. Andrij Jermak zapewnił, że o szczegółach poinformuje później.

O ewakuowaniu w sumie 500 osób z oblężonej przez Rosjan huty Azowstal, Mariupola i okolicznych miejscowości informował sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres. W niedawnym wpisie na Twitterze wyraził też nadzieję, że dalsze wysiłki Moskwy i Kijowa pozwolą na otwarcie kolejnych korytarzy humanitarnych dla cywili.

Kilka dni temu z oblężonej fabryki ewakuowano około 150 osób. Wczoraj z miasta Mariupola i okolic wywieziono z kolei ponad 300 cywilów. Wcześniej ukraińskie władze informowały, że w fabrycznych piwnicach przebywa jeszcze 200 cywilów, w tym 30 dzieci.

Wołodymyr Zełenski: Jeśli Ukraina upadnie, Rosja po was przyjdzie

Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy uczestnikami wydarzenia zorganizowanego przez think tank Chatham House został zapytany, co gotów jest zaakceptować w porozumieniu pokojowym z Rosją. - Zostałem wybrany przez naród ukraiński na prezydenta Ukrainy, nie na prezydenta mini-Ukrainy, zmniejszonej Ukrainy - odparł. - Minimum to odzyskanie wszystkich naszych terytoriów według stanu z 23 lutego. Rosyjskie wojska muszą się wycofać - powiedział.

- Jeśli Ukraina upadnie, Rosja po was przyjdzie. Może to potrwać pokolenie, ale Rosjanie przyjdą do Europy - powiedział też Zełenski. Prezydent Ukrainy wyraził stanowisko, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz powinien 9 maja złożyć wizytę w Kijowie, by pokazać jedność z Ukrainą.