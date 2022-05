Dyrektor Auschwitz reaguje na słowa Ławrowa o Hitlerze i Żydach: Ohydne, wyjątkowo podłe kłamstwo

Zobacz wideo Jak wojna Rosji z Ukrainą postrzegana jest na świecie? Prof. Legucka: Indie i Afryka powielają rosyjską propagandę

Na początku maja Siergiej Ławrow udzielił pierwszego od rozpoczęcia wojny w Ukrainie wywiadu dla zachodnich mediów. W rozmowie z włoską telewizją Rete 4 został zapytany o to, w jaki sposób Rosja może twierdzić, że musi "denazyfikować" Ukrainę, skoro jej prezydent Wołodymyr Zełenski jest pochodzenia żydowskiego. Szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że "Hitler też miał żydowską krew, więc to nic nie znaczy". Dodał, że "największymi antysemitami są sami Żydzi".

Dyrektor Auschwitz:

Ohydne, wyjątkowo podłe kłamstwo

Oświadczenie ws. słów Ławrowa wydał Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz. Jak podkreślił, misją Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau jest stanie na straży pamięci i prawdy. "Pamięci o losach ofiar stworzonych przez nazistowskie Niemcy, ośrodków zagłady i obozów koncentracyjnych, prawdy o historii Auschwitz i Holokaustu oraz zbrodniczej ideologii narodowego socjalizmu Jak mówił ocalały z Auschwitz Władysław Bartoszewski: 'Prawda nie leży pośrodku, ona leży tam, gdzie leży'" - napisał Cywiński.

Jak dodał, słowa Ławrowa "to tylko ostatnie z całej serii rosyjskich kłamstw", po czym wymienił poprzednie. "Kłamstwem jest rosyjska propaganda o konieczności militarnej 'denazyfikacji Ukrainy'. Kłamstwem są słowa Władimira Putina o nazistowskim Zachodzie. Kłamstwem jest twierdzenie, że obecność wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy ma charakter humanitarny, a żołnierze rosyjscy nie popełniają w Ukrainie masowych zbrodni" - zaznaczył Piotr Cywiński.

Ohydnym kłamstwem jest zarzucanie Prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskimu poglądów nazistowskich. Wyjątkowo podłym kłamstwem są uderzające w pamięć wszystkich niewinnych ofiarach Szoa [hebrajskie określenie ludobójstwa Żydów w czasie II wojny światowej - red.] słowa Siergieja Ławrowa o żydowskim antysemityzmie i rzekomym żydowskim pochodzeniu Adolfa Hitlera

- stwierdził dyrektor Muzeum Auschwitz, podkreślając, że "wpisuje się to w dotychczasowe kłamstwa zaprzeczające istnieniu Ukrainy i jej prawa do niezależności, do suwerenności i do samostanowienia". "Kłamstwa jakoby to Ukraina, NATO lub Zachód wywołały wojnę, czy też kłamstwa, że wojna na Ukrainie nie jest wymierzona przeciwko ludności cywilnej". "Potwierdzają się dziś słowa Josepha Conrada: 'Kłamstwa cuchną trupem, są skażone śmiertelnością'. "Od dwóch tysięcy lat nasza ludzka cywilizacja wie - nawiązując do myśli rzymskiego filozofa Seneki Młodszego - iż kłamią ludzie zniewoleni, a ludzie wolni mówią prawdę" - zakończył.

"To niewybaczalne, skandaliczne stwierdzenie"

Wcześniej na słowa szefa rosyjskiego MSZ zareagował również Izrael. - To niewybaczalne, skandaliczne stwierdzenie, straszliwy błąd historyczny, oczekujemy przeprosin. Żydzi nie mordowali się podczas Holokaustu. Najniższym poziomem rasizmu wobec Żydów jest oskarżanie samych Żydów o antysemityzm - stwierdził szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid. - To naziści prześladowali Żydów, to naziści byli nazistami, tylko naziści są odpowiedzialni za systematyczną zagładę narodu żydowskiego - podkreślił, jak cytuje "Haarec", minister spraw zagranicznych Izraela.

Dani Dayan, przewodniczący Jad Waszem, izraelskiego instytut poświęconego żydowskim ofiarom Holokaustu, nazwał słowa Ławrowa "obrazą i dotkliwym ciosem dla ofiar prawdziwego nazizmu". Podkreślił także, że szef rosyjskiego MSZ rozpowszechnia "antysemicką teorię spiskową".

W czwartek premier Izraela Naftali Bennett poinformował, że prezydent Rosji Władimir Putin przeprosił go za słowa Siergieja Ławrowa, ale Kreml w swoim komunikacie o wątku przeprosin wcale nie wspomniał.