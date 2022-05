Mołdawska telewizja: Na granicy Ukrainy i Naddniestrza doszło do wymiany ognia

"Mieszkańcy Pierwomajska (po naddniestrzańskiej stronie granicy) zgłosili, że w pobliżu przejścia granicznego Kuczurhan (po stronie ukraińskiej) padły strzały" - poinformowała kiszyniowska stacja TSV, powołując się na informacje z głównego miasta regionu, Tyraspolu. W tych okolicach 4 marca wysadzony został most kolejowy - do tej pory nie ustalono sprawców eksplozji.

Rosja. Wojskowa komenda uzupełnień obrzucona koktajlami Mołotowa

Telewizja przekazała, że w wyniku strzelaniny koło przejścia Kuczurhan władze Naddniestrza ponownie ogłosiły stan alarmowy. Dodano, że ani siły rosyjskie, ani strona ukraińska, podobnie jak władze w Kiszyniowie, nie skomentowały jeszcze incydentu.

25 i 26 kwietnia w tej samej okolicy doszło do serii wybuchów, które zdaniem ukraińskiego wywiadu były rosyjską prowokacją, mającą na celu usprawiedliwienie ataku na Ukrainę ze strony tzw. Naddniestrzańskiej Republiki, wspieranej przez Rosję. W Naddniestrzu, będącym formalnie częścią Mołdawii, stacjonuje 1,5 tys. rosyjskich żołnierzy - część z nich to "siły pokojowe", przebywające tam od 1992 roku na prośbę separatystów, a część to oddziały chroniące największego w Europie składu amunicji w wiosce Kołbasna.

Emocje w Mołdawii. Niepokojące sygnały z Moskwy. "Martwię się o dzieci"

Ukraiński wywiad: Rosja ma już szczegółowy plan ataku na Mołdawię

W rosyjskiej propagandzie coraz częściej pojawia się temat "udzielenia wsparcia rosyjskojęzycznej ludności" Naddniestrza. Zdaniem części mediów do ataku miałoby dojść około 9 maja, kiedy Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa. Poinformowała o tym m.in. ukraińska telewizja Kanał24.

"Rosja opracowała szczegółowy plan agresji na Mołdawię, a dniem jej rozpoczęcia może być 9 maja" - podała stacja w czwartek, powołując się na źródło w ukraińskich służbach specjalnych. Rozmówca podkreślił, że prawdopodobne powodzenie rosyjskiej agresji doprowadziłoby do otwarcia drugiego frontu w wojnie z Ukrainą.

"Otwarcie drugiego frontu ma strategiczne znaczenie, gdyż będzie on angażować rezerwy ludzkie oraz sprzęt Sił Zbrojnych Ukrainy. Co więcej, kontrwywiad jest zdania, że obecność wojsk rosyjskich w tym regionie będzie destabilizować sytuację polityczną na Bałkanach" - czytamy.

Mołdawia w obliczu wojny. Michel: Rozważamy dodatkowe wsparcie wojskowe

