EyesOnUkraine. "W Chersoniu przestają działać ukraińskie firmy", "żołnierze minują pola" [RELACJE OUTRIDERS]

Zobacz wideo Jak wojna Rosji z Ukrainą postrzegana jest na świecie? Prof. Legucka: Indie i Afryka powielają rosyjską propagandę

Poniżej przedstawiamy aktualizowany tekst z relacjami ukraińskich reporterek i reporterów Outriders, którzy codziennie pracują w Ukrainie nad tekstami korespondencyjnymi z różnych części Ukrainy - w mediach społecznościowych ukazują się one pod hasztagiem #eyesonukraine.

REKLAMA

"Odessa, Krzywy Róg, Chersoń, Ochtyrka, Dniepr, Czernihów, Połtawa i Sumy to tylko część miejscowości, skąd regularnie przesyłamy nasze korespondencje i gdzie zatrudniamy lokalnych doświadczonych dziennikarzy" - informuje zespół Outriders.

Odessa, 6 maja

W Odessie rozpoczęła się wystawa zdjęć ulicznych pt. "Ramię w ramię". Jest ona zorganizowana w pięciu różnych miejscach miasta. Autorami zdjęć są ukraińscy artyści, których wojna zmusiła do zostania „fotografami wojennymi". Zdjęcia przestawiają wojenne historie, bolesne i trudne doświadczenia Ukraińców. Ukazywanie ich na fotografiach jest jak dzielenie się osobistym nieszczęściem i wspólnymi wspomnieniami strasznych wydarzeń. Organizatorzy wystawy uważają, że zdjęcia pomagają budować zbiorową pamięć o wojnie. To ich zdaniem najważniejszy cel fotografa wojennego.

Połtawa, 6 maja

Młode kobiety w Połtawie tkają siatki maskujące dla wojska. Ręcznie wykonane wyroby to dzieło zaangażowanej grupy połtawskich wolontariuszek, która działa od 2014 r. i pomaga ukraińskim żołnierzom. Od początku wojny na pełną skalę ochotnicy przenieśli się do lokalnego biura partii politycznej. Obecnie biuro jest siedzibą pomocy wojskowej dla ofiar wojny i dla uchodźców. W ciągu miesiąca dziewczyny stworzyły siatki maskujące o łącznej powierzchni 1785 mkw. To dokładnie 105 siatek i 43 specjalne kamuflaże dla snajperów.

Krzywy Róg, 5 maja

Tradycję sadzenia drzew w parku od dziesięciu lat pielęgnuje rodzina z Krzywego Rogu (to miasto w środkowej Ukrainie) – Artur, jego żona Olena i ich córka Inna. W tym roku tradycji również stało się zadość pomimo alarmów lotniczych, rosyjskiego ostrzału i wojskowej mobilizacji. 30 kwietnia rodzina posadziła cyprysy i sosny w parku im. Fedora Merszawcewa. Naukowiec Anton Petruchin wyhodował w domu 150 cyprysów. Szyszki cyprysowe przywiózł z Barcelony. Mieszkańcy Krzywego Rogu posadzili część sadzonek w pobliżu miejscowego instytutu i zakładu przemysłowego. Teraz w alei parkowej, nieformalnie zwanej Barceloną, wyrośnie jeszcze 10 nowych drzew.

Wcześniej, 16 kwietnia br., czyli w Dzień Ochrony Środowiska w Ukrainie, mieszkańcy Krzywego Rogu sadzili drzewa, sprzątali parki i pobocza dróg. Zdaniem dziennikarzy w akcji wzięło udział ok. 1500 osób (Ołeksandr Wilkul, szef obwodowej administracji wojskowej Krzywego Rogu, twierdzi natomiast, że w sprzątaniu miasta wzięło udział co najmniej 10 tys. osób). Zespół jednego z instytutów badawczych w Krzywym Rogu posadził cyprysy i sosny, których sadzonki pracownik przywiózł z Barcelony. Wg rady miasta mieszkańcy oczyścili 300 ha terenu i posadzili setki drzew i kwiatów. Władze ogrodu botanicznego i lokalne inicjatywy młodzieżowe dostarczyły wolontariuszom nasiona i sadzonki.

Dniepr, 5 maja

W dnieprowskim metrze odbył się koncert. Na stacji przy dworcu kolejowym wystąpiły ukraińskie gwiazdy. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo - istnieje ciągłe zagrożenie ostrzałem rakietowym, a metro to dobre schronienie. Na scenie pojawili się znani piosenkarze i komicy ze "Studia Kwartał 95", na którego czele stał wcześniej obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Gwiazdy przekazały widzom, jak dumne są z ich postawy. Na zakończenie koncertu wszyscy odśpiewali hymn Ukrainy. Metro w Dnieprze jeszcze nigdy nie zgromadziło tylu ludzi. Nie cieszy się ono bowiem popularnością wśród mieszkańców. Jest jednym z najkrótszych na świecie i nadal nie zostało doprowadzone do centrum miasta.

Dniepr to miasto we wschodniej Ukrainie, położone między trzema frontami tej wojny.

Chersoń, 4 maja. "Przestają działać ukraińskie firmy"

W Chersoniu przestają działać ukraińskie firmy: supermarkety ATB są zamknięte, sklepy Watson wyprzedały towar z rabatem 70 procent, a taksówki sieci Uklon już nie jeżdżą w regionie. Wielu małych producentów zawiesiło działalność, a reszta powoli upada. Ci, którzy jeszcze pracują, są uważani za prawdziwych bohaterów. Sprowadzenie towarów z innych części Ukrainy do okupowanego regionu jest prawie niemożliwe. Ci, którzy próbują to robić, muszą omijać dziesiątki posterunków, dawać wiele łapówek i unikać pocisków latających nad ich głowami. Część towarów sprowadzana jest z Krymu. Produkty te sprzedawane są na lokalnych, nielegalnych rynkach rolnych, które teraz rozkwitły w Chersoniu.

W pobliżu Chersonia znajdowała się ferma drobiu Czornobajiwśka. Padło tam 4 mln kurczaków, ponieważ rosyjscy okupanci zniszczyli lokalną elektrownię, powodując wyłączenie automatycznego systemu karmienia. Robotnicy nie potrafili uruchomić systemu - ich pojazdy były nieustannie ostrzeliwane. Część kur i 1,5 mln jaj udało się przekazać pracownikom fermy, innym rolnikom i wolontariuszom, którzy oddali je rodzinom w Chersoniu. Teraz w mieście praktycznie nie można już kupić ukraińskich jaj. Sprowadzane są z różnych części Rosji. Ta sama sytuacja dotyczy mąki, cukru i zbóż. Rosyjscy żołnierze minują pola, zabierają rolnikom maszyny i paliwo oraz wywożą zboże z magazynów. Okupanci chcą wywołać katastrofę humanitarną w regionie chersońskim, aby zmusić ludzi do posłuszeństwa.

Wcześniej, 10 marca br., okupanci nie pozwolili mieszkańcom na zorganizowanie spokojnego wiecu w nowym miejscu, na placu przy Sali Kinowo-Koncertowej "Yuvileinyi" ("Jubileusz"). Jak mówią świadkowie, w pobliżu placu było dużo rosyjskich czołgów. Rosyjscy żołnierze strzelali w powietrze i uniemożliwiali zgromadzenie się ludziom. Rada Miasta poinformowała, że z Chersonia uciekło 15 procent jego mieszkańców. W tym samym czasie do miasta ewakuowano wiele osób z okolicznych wiosek.