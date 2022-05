Ukraińcy porzucają język rosyjski. "Opanowało mnie obrzydzenie, stał się nie do zniesienia"

Trwa 71. dzień rosyjskiej inwazji. Sytuacja w Ukrainie w wielu regionach jest bardzo trudna. "Rosyjskie działania w Mariupolu to ludobójstwo narodu ukraińskiego" - napisała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. - Jeśli istnieje piekło na ziemi, to obecnie jest to Azowstal - stwierdził z kolei doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko, cytowany przez uainfo.org.

Rosyjskojęzyczni Ukraińcy nie chcą mówić w swoim języku. Porzucają rosyjski na rzecz ukraińskiego

Po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę 24 lutego, wielu rosyjskojęzycznych Ukraińców nie chce już mówić w tym języku. Porzucają go na rzecz języka ukraińskiego - podaje Interia za PAP.

- Rozkaz zbombardowania mojego domu, moich ulubionych miejsc, mojej szkoły został wydany po rosyjsku. Gdy to sobie uświadomiłam, opanowało mnie obrzydzenie, nagle mój własny język stał się nie do zniesienia. Od tamtego momentu przestałam go używać, nie mogę go nawet słuchać - wyjaśniła 20-letnia Uliana z Ukrainy. Dodała również, że zmiana nie była zbyt trudna, gdyż ukraińskiego uczyła się całe życie. - Rodzice i moi znajomi nie byli zaskoczeni podjętą decyzją, od dawna znali moje poglądy na tę sprawę i przyznają, że się tego spodziewali - dodaje.

- To dla mnie naprawdę przykre, że tak duża część mieszkańców kraju, w tym do niedawna ja, mówi językiem ludzi, którzy od dawna chcą nas upokorzyć, podważyć nasze istnienie i zniszczyć nasze aspiracje - mówi.

- Tak, rosyjski to też mój język, ale od ponad dwóch miesięcy brzydzi mnie wszystko, co rosyjskie - przyznaje 26-letni Daniel z Kijowa. - Jeśli tylko mogę, jeśli mój rozmówca rozumie ukraiński, posługuję się tym językiem - dodaje.

Język rosyjski w Ukrainie. W domach używa go blisko 50 proc. Ukraińców

W Ukrainie język rosyjski jest najczęściej używanym językiem na południu i wschodzie kraju oraz w stołecznym Kijowie, a także drugim językiem w pozostałej części kraju. Ze spisu powszechnego z 2001 roku wynika, że język rosyjski określiło mianem swojego ojczystego języka aż 29,6 proc. mieszkańców Ukrainy (14 273 000 obywateli). 56 proc. tej liczby stanowią etniczni Rosjanie, Ukraińcy to około 5,5 miliona osób, a pozostali to m.in. Grecy, Żydzi, Białorusini czy Ormianie.

Z badania Kiev International Sociology Institute przeprowadzonego w latach 1994-2005 wynika, że języka rosyjskiego używało w domu około 43-46 proc. populacji Ukrainy.

