Mariupol. Ciężkie walki w Azowstalu, nowy apel o pomoc. "Ranni żołnierze umierają w męczarniach"

Zastępca dowódcy Pułku Azow, Swiatosław Palamar, w krótkim nagraniu zaapelował do społeczności międzynarodowej oraz prezydenta Ukrainy o ewakuację cywilów oraz rannych. Żołnierze pułku są wśród ostatnich obrońców kompleksu huty Azowstal w Mariupolu.

Rozległe tereny huty to ostatni bastion ukraińskich sił w Mariupolu, niemal całkowicie opanowanym przez Rosjan. Od środy rosyjskie wojska znów bombardują budynki, w których podziemiach chronią się zarówno żołnierze jak i około dwustu cywilów.

Mariupol. "Rosjanie naruszyli zawieszenie broni"

Wiadomość Palamara opublikowano w czwartek po południu. - Minęły już trzy dni, od kiedy wróg wdarł się na teren Azowstalu. Trwają ciężkie walki - powiedział

Oficer stwierdził, że Rosjanie naruszyli obiecane zawieszenie broni i nie pozwolili na ewakuację cywilów, którzy chronią się w podziemiach huty. - Sytuacja jest krytyczna. Wróg nie przestrzega żadnych norm ani zasad etycznych, żadnych praw ani konwencji. Zabija na oczach świata, zachęcona przyzwoleniem i bezkarnością - powiedział.

- Wzywam społeczność międzynarodową, by doprowadzono do ewakuacji cywilów. Osobiście zwracam się też do Zwierzchnika Sił Zbrojnych (prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - red.), by zająć się rannymi żołnierzami, którzy umierają w męczarniach wobec braku odpowiedniej opieki - stwierdził Palamar.

Wezwał też, by zabrać ciała poległych żołnierzy, aby "Ukraińcy mogli pożegnać swoich bohaterów".

Zapowiedzi ewakuacji

Wcześniej Rosja zapowiedziała zawieszenie broni na terenie huty Azowstal w Mariupolu. Wstrzymanie walk miało umożliwić ewakuację cywilów z oblężonego kompleksu. Jednak dotychczas nie pojawił się żadne informacje o wstrzymaniu ognia.

W poprzednim nagraniu dowódca ukraińskich wojsk z Azowstalu potwierdził, że Rosjanom udało się wejść do środka kompleksu. - Trwają ciężkie i krwawe walki. Jestem dumny z moich żołnierzy, których nadludzkie wysiłki pozwalają odeprzeć atak przeciwnika - podkreślił Denys Prokopenko.

W środę z Mariupola udało się ewakuować ponad 300 cywilów, ale nie było wśród nich osób chroniących się w podziemiach bombardowanej huty. Z samego Azowstalu jak dotąd ewakuowano zaledwie 150 osób.

W nocy ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym ONZ Antoniem Guterresem. Ponownie poprosił go o pomoc w ewakuacji cywilów z Azowstalu.