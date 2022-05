Rosjanie przygotowują się do Dnia Zwycięstwa, który przypada na 9 maja. Parada z okazji tego święta ma odbyć się również w Mariupolu, a do wzięcia w niej udziału mają zostać zmuszeni więźniowie obozów filtracyjnych. - To będzie groteskowe przedstawienie z mieszkańcami Mariupola przebranymi w ukraińskie mundury - skomentował mer Mariupola Petro Andriuszenko.

5 Fot. Dmitri Lovetsky / AP Photo