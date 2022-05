Były brytyjski ambasador w Moskwie: Rosja straciła w Ukrainie więcej żołnierzy niż w Afganistanie

Zobacz wideo Co będzie się działo na froncie w Donbasie?

Andrew Wood, były ambasador Wielkiej Brytanii w Rosji, w rozmowie ze Sky News wypowiadał się o wojnie w Ukrainie. Powiedział, że Władimir Putin "myślał, że wygra już dawno temu, a w rzeczywistości mocno przegrywa". - Dotychczas więcej rosyjskich żołnierzy poniosło śmierć [w Ukrainie - red.] niż podczas wojny w Afganistanie, kiedy zginęło 15 tys. żołnierzy - podkreślił.

- Myślę, że musimy zdać sobie sprawę, że Putin nie jest w stanie wygrać tej wojny w sensie osiągnięcia ustalonego rezultatu. Nikt w Ukrainie nie zapomni tego, co zrobił, co zrobiły jego siły i w jaki sposób to zrobiły. To samo w sobie jest porażką - zaznaczył Wood.

Dialog między Putinem a Zełenskim? Były ambasador: Nie sądzę

Były dyplomata został zapytany również o to, czy jego zdaniem możliwe są rozmowy między Władimirem Putinem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Nie sądzę, by doszło do prawdziwego dialogu, dopóki wyniki we wschodnich regionach nie będą jasne. Jeśli Rosja nadal będzie tracić wojska w takim tempie, w jakim traci, to mogą oni prowadzić rozmowy o wycofaniu się Rosji - stwierdził Andrew Wood. Jak dodał, jeśli Rosja wygra, dokonując rzezi kolejnych Ukraińców, to nadal nie będzie to zwycięstwo.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Rosja do tej pory straciła około 24,7 tys. żołnierzy (w tym ci, którzy ponieśli śmierć, ranni oraz wzięci do niewoli). Rosjanie mieli również stracić 1092 czołgów, 2651 bojowe wozy opancerzone, 499 systemów artyleryjskich, 83 systemy przeciwlotnicze, 196 samolotów i 155 śmigłowców.

