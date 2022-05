Rosja znów naruszyła przestrzeń powietrzną Finlandii. Wcześniej śmigłowce latały nad Szwecją i Danią

W środę około godziny 10:30 rosyjski śmigłowiec wdarł się w głąb terytorium Finlandii na ok. pięć kilometrów - przekazało fińskie Ministerstwo Obrony ."Typ samolotu to śmigłowiec Mi-17, a głębokość podejrzenia o naruszenie wynosi około czterech do pięciu kilometrów" - powiedział AFP rzecznik ministerstwa cytowany przez Dailymail.co.uk. Wcześniej Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną Finlandii 8 kwietnia bieżącego roku.

Rosja narusza przestrzeń powietrzną Finlandii, Szwecji i Danii

Rosyjskie śmigłowce nad Skandynawią mają zastraszyć kraj i powstrzymać go przed przystąpieniem do NATO. Po inwazji Rosji na Ukrainę Finlandia wyraziła bowiem chęć przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To nie jedyne północnoeuropejskie państwo, którego przestrzeń powietrzna jest naruszana przez rosyjską armię. 2 marca cztery rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Szwecji w pobliżu wyspy Gotland, która znajduje się na Morzu Bałtyckim. Z kolei 29 marca na krótko w przestrzeni powietrznej tego kraju znalazł się rosyjski samolot zwiadowczy AN-30.

Tego samego dnia taki sam rosyjski samolot pojawił się na terytorium powietrznym Danii (od 1949 r. należy do NATO). Po tym incydencie minister spraw zagranicznych Danii Jeppe Kofod napisał na Twitterze 1 maja: "Kolejne naruszenie przez Rosję duńskiej przestrzeni powietrznej". "W obecnej sytuacji jest to niezwykle niepokojące i całkowicie nie do przyjęcia" - stwierdził.

Zdaniem ekspertów rosyjskie samoloty nad krajami skandynawskimi mają zniechęcić Finlandię i Szwecję do przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mimo to większość deputowanych i obywateli tych krajów chce przyłączenia do NATO. Także prezydent Finlandii Sauli Niinisto ma wyrazić publicznie swoje stanowisko w tej sprawie 12 maja. - Jeśli Finlandia i Szwecja zdecydują się ubiegać o członkostwo w NATO, kluczową kwestią jest jak najkrótszy proces ratyfikacji - powiedziała w środę premierka Finlandii Sanna Marin.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że Finlandia i Szwecja będą "mile widziane", jeśli złożą wniosek o przystąpienie do sojuszu oraz mogłyby otrzymać ochronę między złożeniem dokumentów ws. dołączenia do organizacji a jego rektyfikacją przez wszystkie państwa członkowskie. - Jeśli zdecydują się złożyć wniosek, Finlandia i Szwecja zostaną ciepło przyjęte i oczekuję, że proces będzie przebiegał szybko - powiedział w ubiegłym tygodniu w Brukseli Stoltenberg cytowany przez Dailymail.co.uk.

