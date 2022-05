W środę 4 maja kardynał Pietro Parolin spotkał się z dziennikarzami w Watykanie. Sekretarz stanu był pytany m.in. o ostatni wywiad papieża Franciszka dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera", który w kontrowersyjnych słowach wypowiedział się o tym, że NATO być może sprowokowało Rosję do wojny. Taka narracja wpisuje się w propagandowy przekaz Kremla. Papież powiedział też, że nie wybiera się do Kijowa, ale zabiega o spotkanie z Władimirem Putinem w Moskwie. Jak się później okazało, włoski dziennik miał opublikować fragmenty rozmowy bez autoryzacji Stolicy Apostolskiej. Więcej o wywiadzie papieża w "Corriere della Sera" w poniższym artykule.

REKLAMA

Papież Franciszek chce się spotkać z Władimirem Putinem w Moskwie

Watykan. Kardynał Parolin tłumaczy słowa Franciszka: Celem papieża jest zakończenie wojny na Ukrainie

- Cel papieża jest ten sam, jak wtedy, gdy poszedł do ambasady rosyjskiej, gdy dokonał publicznego gestu prosząc o to, by zakończyła się wojna. Celem papieża jest zakończenie wojny w Ukrainie - powiedział kardynał Parolin w odpowiedzi na pytanie o to, co papież Franciszek chciał osiągnąć informując o swojej woli udania się do Moskwy.

- Przesłanie, jakie ewidentnie chciał wystosować do rosyjskiego prezydenta jest takie, aby zakończyła się wojna i rozpoczęły się negocjacje - dodał dalej sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. W trakcie spotkania w siedzibie Wspólnoty Sant'Egidio dziennikarze poprosili też o komentarz do komunikatu rosyjskiego patriarchatu, który pojawił się po wywiadzie papieża.

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

"Rabin Putina" o słowach Ławrowa: Miło by było, gdyby przeprosił Żydów

Rosyjski patriarchat uważa, że podczas rozmowy Franciszka z Cyrylem doszło do nieporozumienia

Rosyjski patriarchat uważa, że doszło do nieporozumienia na temat rozmowy między papieżem Franciszkiem i Cyrylem, a sytuacja nie przestawia się tak, jak opisał to papież. Dziennikarze chcieli wiedzieć, czy podczas rozmowy mogły być jakieś niejasności, które wpłynęły na różną interpretację rozmowy przez Franciszka i Cyryla.

- Nie chcę wchodzić w tak delikatne sprawy, lepiej tego nie komentować. Oczywiście, z naszej strony zawsze była taka wola i wszystkie kroki, które zostały podjęte, zawsze były mierzone tak, aby nie powodować dalszych podziałów, dalszych napięć, ponieważ taka jest szczera wola papieża - odpowiedział Parolin.