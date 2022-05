Zespół DFRLab przyjrzał się ostatnim pożarom, które wybuchają w Rosji. Według analityków zespołu część z tych zdarzeń może być wynikiem sabotażu. Wskazuje na to zwłaszcza pięć ostatnich pożarów i tajemnicze "częściowe zawalenie" się mostu, który służył do przerzucania żołnierzy i sprzętu wojskowego do Ukrainy.

