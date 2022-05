Mariupol. Rosjanie wznowili szturm na Azowstal. Sieć podziemnych tuneli miał im pokazać pracownik huty

Zobacz wideo Mariupol. Tak przebiega ewakuacja cywilów z zakładów Azowstal

W środę Rosjanie wdarli się do zakładów Azowstal, w których wciąż przebywa kilkuset Ukraińców. Przez kilka godzin nie było łączności z walczącymi tam obrońcami. Wieczorem dowódca pułku Azow przekazał, że Ukraińcy utrzymują obronę.

"Trwa szturm rosyjski na Azowstal. Odzyskano kontakt z obrońcami ale Rosjanie są już na terenie zakładu. Walka trwa. Siostra obrońcy Mariupola: Oni wszyscy są bohaterami. Jestem z niego dumna ale mam tylko jedno życzenie, chcę zobaczyć mojego brata całego" - relacjonował w mediach społecznościowych dokumentalista Mateusz Lachowski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się z kolei do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o pomoc w ratowaniu ludzi uwięzionych w hucie. "Życie ludzi, którzy tam pozostają, jest w niebezpieczeństwie. Wszyscy są dla nas ważni. Prosimy o pomoc w ich ratowaniu" - podkreślił ukraiński prezydent.

- Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli ratować ludzi z Azowstalu w Mariupolu. Wciąż są cywile, kobiety i dzieci. Aby ich uratować, musicie kontynuować zawieszenie broni - powiedział w nocnym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. - Strona ukraińska jest gotowa to zapewnić. Potrzeba czasu, by po prostu wyciągnąć ludzi z tych piwnic, z tych podziemnych schronów. W obecnych warunkach nie możemy użyć specjalnego sprzętu do usuwania blokad. Wszystko odbywa się ręcznie - dodał.

Rosyjska propaganda: "Ukraińscy żołnierze praktykują czarną magię"

Rosjanie wznowili szturm na Azowstal

W czwartek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosjanie wznowili szturm na zakłady. "W Mariupolu okupanci skupili się na blokowaniu i próbach likwidacji naszych oddziałów w rejonie Azowstalu. Przy wsparciu lotnictwa przeciwnik wznowił atak, dążąc do zdobycia kontroli nad terytorium zakładów" - podano w komunikacie.

Jak podaje Sky News, wcześniej Moskwa zapowiedziała trzydniowe zawieszenie broni w Mariupolu. Ma to umożliwić otwarcie korytarza humanitarnego dla ewakuacji ludności cywilnej z tego miejsca w dniach 5, 6 i 7 maja od 8:00 do 18:00 czasu moskiewskiego.

Tymczasem Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, przekazał, że rosyjskim żołnierzom pomógł jeden z pracowników Azowstalu. "Pracownik Azowstalu zdradził Ukrainę i opowiedział Rosjanom o podziemnych tunelach prowadzących do zakładu" - podkreślił Heraszczenko.

