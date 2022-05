W środę wojska rosyjskie rozpoczęły ćwiczenia wojskowe w Kaliningradzie. Według informacji Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej "w ramach szkolenia bojowego sił Floty Bałtyckiej w obwodzie kaliningradzkim przeprowadzono symulowane ćwiczenia uderzeń rakietowych z użyciem operacyjno-taktycznych rakiet Iskander". Iskandery to pociski balistyczne o zasięgu ok. 500 kilometrów zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych.

Kaliningrad. Rosja przeprowadziła ćwiczenia z użyciem rakiet Iskander

"W trakcie ćwiczeń wyrzutnie rakietowe przemieściły się potajemnie na wyznaczone stanowisko, gdzie po wyposażeniu stanowisk startowych wykonywały elektroniczne pojedyncze i grupowe starty na cele symulujące wyrzutnie rakiet, lotniska, obiekty chronione, koncentrację sprzętu wojskowego i stanowiska dowodzenia pozorowanego wroga. Po wystrzeleniach elektronicznych, w celu uniknięcia ewentualnego uderzenia odwetowego, żołnierze wykonali manewr zmiany pozycji" - czytamy w komunikacie rosyjskiego MON.

Dodatkowo, jak poinformował resort prowadzony przez Siergieja Szojgu, załogi bojowe jednostki rakietowej Floty Bałtyckiej "ćwiczyły operowanie w warunkach skażenia radiacyjnego i chemicznego, a także odpierania ataku grup dywersyjnych i rozpoznawczych pozorowanego wroga".

Celem ćwiczeń, jak czytamy w komunikacie, była poprawa spójności formacji i jednostek, a także "umiejętności personelu podczas przemieszczania się w wyznaczone obszary oraz kamuflażu wozów bojowych". Łącznie w manewrach z wykorzystaniem Iskanderów uczestniczyło ponad 100 żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego i specjalnego.

Putin ostrzega Zachód: Rosja jest w stanie odpowiedzieć środkami, których nie mają przeciwnicy

Pod koniec kwietnia Władimir Putin na posiedzeniu Rady Ustawodawców Rosji zwrócił się do Zachodu, aby nie ingerował w "specjalną operację" jaką prowadzą wojska rosyjskie w Ukrainie.

- Jeśli ktoś z zewnątrz ruszy, aby ingerować w obecne wydarzenia, powinien wiedzieć, że stworzy strategiczne zagrożenia dla Rosji, które są dla nas nie do zaakceptowania. Powinien wiedzieć, że nasza reakcja na ataki będzie natychmiastowa - mówił cytowany przez agencję TASS prezydent Rosji na posiedzeniu Rady Ustawodawców.

Władimir Putin podkreślał, że Rosja jest w stanie odpowiedzieć środkami, którymi nie dysponują inne kraje. - Mamy do tego wszystkie narzędzia, narzędzia, którymi inni nie mogą się w tej chwili pochwalić. Wykorzystamy je, jeśli zajdzie taka potrzeba i chciałbym, aby wszyscy byli tego świadomi. Podjęliśmy w tym zakresie wszystkie niezbędne decyzje - stwierdzał prezydent.

Następnego dnia po wystąpieniu Władimira Putina Siergiej Naryszkin, jeden z jego najbliższych współpracowników, stwierdził, że armie Polski i USA przygotowują się do przekroczenia zachodniej granicy Ukrainy. Szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji ogłosił wówczas, że władze Waszyngtonu i Warszawy pracują nad planami przejęcia kontroli nad ziemiami w Ukrainie, które w przeszłości należały do Polski.

Z kolei w środę Minister Obrony Rosji Siergiej Szojgu stwierdził, że pojazdy NATO z bronią i amunicją, które przybyły na Ukrainę, zostaną zniszczone. Szef resortu obrony dodał, że każdy transport z bronią jest uważany przez Rosję za "uzasadniony cel zniszczenia".

Ćwiczenia Defender Europe 2022 oraz Swift Response 2022 trwają

Przypomnijmy, że od 1 do 27 maja na terytorium Polski trwają ćwiczenia Defender Europe 2022 oraz Swift Response 2022. Bierze w nich udział 18 tysięcy żołnierzy z ponad 20 krajów, także z Polski. W naszym kraju udział w ćwiczeniach weźmie 7 tysięcy żołnierzy, a także 3 tysiące jednostek sprzętu. W ćwiczeniach Defender Europe 2022 na terenie Polski poza polskimi żołnierzami biorą udział wojska Stanów Zjednoczonych, Francji, Szwecji, Niemiec, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Ćwiczenie odbywa się na poligonach w Drawsku Pomorskim, Bemowie Piskim i w Żaganiu.

Defender Europe to ćwiczenia międzynarodowe i cykliczne organizowane przez Amerykańskie Siły zbrojne nastawione na budowanie gotowości i współpracy między sojusznikami Stanów Zjednoczonych i NATO. Podpułkownik Marcel Podhorodecki mówił, że ćwiczenia odbywają się regularnie i nie mają związku z obecną sytuacją międzynarodową. "Zarówno ćwiczenie Defender Europe jak i Swift Response należą do serii cyklicznych szkoleń defensywnych. Nie są one wymierzone przeciwko żadnemu państwu i nie mają związku z sytuacją geopolityczną w regionie" - mówi wojskowy. Kraje biorące udział w ćwiczeniach zaczęły ich planowanie w 2021 roku.