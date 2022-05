Rosyjska propaganda: "Ukraińscy żołnierze praktykują czarną magię". Pokazano "magiczną pieczęć" [WIDEO]

Wysłannicy prokremlowskiej agencji RIA Nowosti w kuriozalnym artykule "Ślady czarnej magii znalezione w kwaterze ukraińskiego wojska" twierdzą, że ukraińscy "wyznawcy sił pozaziemskich próbowali 'poświęcić' swoją broń i naznaczyli ją krwią". Dodają, że na ścianie budynku znaleźli "satanistyczną pieczęć kojarzącą się z hollywoodzkimi filmami o nieczystych mocach". O rozszyfrowanie symbolu poprosili historyczkę kultury Jekaterinę Dais.

Dziwny symbol w siedzibie wojsk Ukrainy. Rosyjska ekspertka dopatrzyła się "satanizmu" i "faszyzmu"

W jej ocenie to "magiczny sigil (symbol) składający się z wielu przecinających się linii", ale "trudno wskazać, co on oznacza". - Widać w nim zarówno odwrócony znak anarchii, jak i część znaku "SS", runę zig, widoczną wyraźnie w skrajnie lewym sektorze koła, a także hebrajską literę "zein", zapisaną w języku niemieckim, oznaczającą miecz lub broń - powiedziała. - To "magiczna pieczęć sił ciemności", która łączy w sobie idee anarchii, broni i faszystowskich symboli - dodała. Opinia Dais idealnie wpisuje się w słowa Władimira Putina, który rozpoczął "specjalną operację wojskową" w Ukrainie, aby ją "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować".

Rosyjska agencja oskarża ukraińskich wojskowych o "satanizm", ale nie ma dowodów

Rosjanie nie poparli swoich rewelacji żadnymi dowodami. Jak widać na filmie zamieszczonym przez RIA na Twitterze, wspomniana "kwatera" nie jest żadną główną siedzibą ukraińskich wojskowych, ale zwykłym wiejskim domkiem, w którym przez jakiś czas mogli się zatrzymać. Z newsa agencji nie wynika jasno kiedy namalowano znak - a ten mógł przecież powstać na długo, zanim zjawili się żołnierze. Równie dobrze ten rzekomo satanistyczny symbol mógł być prowokacją rosyjskich propagandystów.

Rosyjskie media nieustannie snują kuriozalne teorie na temat Ukraińców i państw Zachodu. W marcu rosyjskie media państwowe opublikowały materiały sugerujące, że Ukraińcy badali zwyczaje ptaków wędrownych w celu użycia ich do rozprzestrzeniania groźnych wirusów i bakterii w Rosji. Rzecznik rosyjskiego MON, gen. Igor Konaszenkow, twierdził ponadto, że Amerykanie mają wspierać ukraińskie laboratoria. Utrzymywał, że rosyjskie wojska znalazły dokumenty potwierdzające te zarzuty, ale nie przedstawił żadnych wiarygodnych dowodów. Więcej pisaliśmy o tym w poniższym artykule:

Groźne pozorne szaleństwo Rosjan i oskarżenia Ukrainy

