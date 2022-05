Jak ustalił brytyjski dziennik "Daily Mail", samolot "dnia Sądu Ostatecznego" widziany był w ostatnim czasie, podczas niskiego przelotu nad przedmieściami Moskwy. Dziennikarze dodają, że być może jest to zapowiedź tego, że jednostka weźmie udział w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa, która odbędzie się 9 maja na Placu Czerwonym.

Rosja. Przelot samolotu "dnia Sądu Ostatecznego" w okolicach Moskwy

Samolot został zarejestrowany przez kamerę. Nagranie z przelotu zostało następnie udostępnione na Twitterze. "Samolot 'zagłady' ma zapewniać łączność oraz dowodzenie i kontrolę wojsk w przypadku zniszczenia łączności naziemnej" - pisze portal Press24x7.

Z nieoficjalnych informacji rosyjskich mediów wynika, że samolot pojawi się po raz pierwszy na paradzie 9 maja od 2010 roku.

Samolot "zagłady" - czym jest jednostka "dnia Sądu Ostatecznego"?

Wspomniana jednostka to Ił-80, opracowany na podstawie samolotu pasażerskiego Ił-86. Samolot "zagłady" ma być wykorzystany na wypadek konfliktu nuklearnego i być bezpiecznym miejscem dla władz Rosji. To właśnie z pokładu tego samolotu mają dowodzić szefowie sił zbrojnych oraz Władimir Putin.

Samolot, w porównaniu do wersji pasażerskiej, na której był wzorowany, ma widoczny "garb" w przedniej części kadłuba. To właśnie w nim mają znajdować się elementy elektroniczne, które umożliwiają zachowanie łączności. Poza tym o wyposażeniu jednostki nie wiadomo zbyt wiele.

Widoczne jest jednak, że Ił-80 prawie w ogóle nie ma okien. Kabina pilotów ma być na dodatek oddzielona od pasażerów specjalną przegrodą - ma to prawdopodobnie zmniejszyć efekt impulsu elektromagnetycznego, który pojawia się w wyniku eksplozji ładunku jądrowego. Samolot posiada też antenę linową systemu łączności dla bardzo niskich częstotliwości, które są wykorzystywane m.in. w komunikacji łodzi podwodnych.

Ukraińskie i zachodnie agencje wywiadowcze prognozują, że podczas tegorocznej parady Władimir Putin formalnie wypowie wojnę Ukrainie, co doprowadzi do powszechnej mobilizacji wojskowej, ale też umożliwi dołączenie się innych państw do sporu - np. Białorusi.