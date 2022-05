- Wojna nie została sprowokowana przez Ukrainę, NATO ani żadną inną stronę trzecią - powiedział Ołeh Nikołenko, rzecznik ukraińskiego MSZ, przypominając papieżowi, że jedyni winni rozlewu krwi to Władimir Putin i Rosja. To reakcja na do złudzenia przypominające kremlowską propagandę słowa papieża Franciszka.

