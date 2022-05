Nocne ataki Rosjan. Duże straty w całej Ukrainie. Szturm na Donbas. 22 bataliony pod Izium

W nocy z 3 na 4 maja doszło do wielu ataków rosyjskich rakiet na różne regiony Ukrainy. Jak podaje Suspilne, wieczorem 3 maja Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 18 pocisków manewrujących. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 8 z nich.

Ostatniej doby Rosjanie 12 razy szturmowali pozycje ukraińskiej armii w Donbasie. Według raportu ukraińskiego Sztabu Generalnego rosyjskie wojsko ciągle ostrzeliwuje ukraińską armię z artylerii. Atakuje też w obwodach charkowskim, chersońskim i zaporoskim. Wczoraj Rosjanie ostrzelali rakietami szereg miast na terenie niemal całej Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali różne regiony Ukrainy

W obwodzie kirowohradzkim kilka pocisków trafiło w podstację trakcyjną, jeden został zneutralizowany. Są doniesienia o rannych i zabitych.

W rejonie Odessy trzy pociski zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą, choć kilka uderzyło także w obiekty infrastruktury. Nie ma doniesień o ofiarach.

Wieczorem obwodzie dniepropietrowskim dwie rakiety uderzyły w kolej, niszcząc podstację trakcyjną. Jedna osoba została ranna. Na Zakarpaciu rakieta uderzyła w podstację elektroenergetyczną dworca kolejnego. Trwa ustalanie liczby rannych i zabitych. Uszkodzony też został gazociąg dystrybucyjny.

W obwodzie lwowskim rakiety trafiły w podstacje elektryczne, powodując poważne uszkodzenia - w eksplozji ranne zostały dwie osoby.

Od wtorkowego wieczora do środowego poranku obwód sumski został trzykrotnie ostrzelany przez Rosjan. W nocy na obrzeżach Charkowa doszło do intensywnego ostrzału, nikt nie został ranny. W trakcie ostrzału w ciągu dnia rannych zostało natomiast sześć osób, jedna zginęła.

W nocy w obwodzie ługańskim doszło do ostrzału, w którym zginęło dwóch cywilów, a kolejnych dwóch zostało rannych. 49 osób ewakuowano. W Doniecku Rosjanie ostrzelali Koksownię Awdijka - są ranni i zabici, uszkodzona została także infrastruktura. W obwodzie chersońskim, jak czytamy, "sytuacja pozostaje trudna". W nocy doszło do wybuchów i ostrzału, jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. W obwodzie mikołajowskim doszło do ostrzału, nie ma doniesień o ofiarach.

We Lwowie rakiety spadły na stacje energetyczne. Część miasta bez prądu

Wojna w Ukrainie. Rosja prowadzi szturm w obwodzie donieckim

Ukraiński Sztab Generalny informuje, że w obwodzie donieckim Rosjanie prowadzą szturm w kierunku miejscowości Szandryhołowe. W Mariupolu kontynuują ostrzał artyleryjski i bombardowania fabryki Azowstal. Z kolei w obwodzie ługańskim trwają ataki w kierunku Popasnej. W obwodzie chersońskim Rosjanie atakowali w okolicach Tomynej Bałki. W obwodzie zaporoskim bezskutecznie szturmowali w kierunku Orichowa. Trwają ostrzały artyleryjskie Charkowa.

Według danych brytyjskiego wywiadu Rosja pod strategicznie ważnym miastem Izium w obwodzie charkowskim skoncentrowała 22 batalionowe grupy taktyczne i nasili ataki w kierunku Kramatorska i Siewierodoniecka. Ukraińska armia zestrzeliła ostatniej doby osiem rosyjskich rakiet, jednak część rosyjskich pocisków trafiła w cele - głównie infrastrukturę transportową w ośmiu obwodach Ukrainy.

Szturm na ostatni bastion w Mariupolu. W Azowstalu wciąż są cywile

