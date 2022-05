Ukraina. 27 osób zginęło w wypadku, w którym zderzyły się autobus i cysterna z paliwem

Ukraińscy policjanci przekazali najnowsze informacje w sprawie wypadku z udziałem autobusu, mikrobusa i cysterny przewożącej benzynę. Do zdarzenia doszło 3 maja około godziny 19.20 na autostradzie Kijów-Czop niedaleko miejscowości Sitne na Ukrainie (między Lwowem a Równem). Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący minibusem uderzył w cysterną z paliwem, która następnie zderzyła się z autobusem. Doszło do wybuchu pożaru, który objął wszystkie pojazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Mariupol - miasto w ruinach

Wypadek w Ukrainie. Zginęło 27 osób

Doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko przekazał za pośrednictwem komunikatora Telegram, że policjanci potwierdzili odnalezienie 27 ciał osób, które zginęły we wtorkowym wypadku. Dodał, że z 38 pasażerów autobusu przeżyło tylko 12 osób, a kierowca cysterny w ciężkim stanie trafił do szpitala. "Wiek pasażerów autobusu to 17-69 lat. Uczestnicy wypadku pochodzili z obwodu żytomierskiego, kijowskiego, czernihowskiego, charkowskiego i chmielnickiego" - przekazała Maria Yustytska, rzeczniczka regionalnej policji cytowana przez portal Suspilne.media.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl

"27. ofiarą jest kierowca minibusa Mercedes Vito, który według poprzedniej wersji był sprawcą największej tragedii na drogach Ukrainy w ostatniej dekadzie" - napisał Anton Heraszczenko cytowany przez ukraińską agencję Ukrinform.ua. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci, prokuratura, ratownicy oraz straż pożarna.

Szef wywiadu Ukrainy Kyryło Budanow o dwóch scenariuszach końca wojny

***



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Makabryczne odkrycia w Irpieniu. Masowe groby i uliczne egzekucje