Białoruś. Andrzej Poczobut przeniesiony do aresztu w Mińsku. "Wołodarka" to "złowrogie miejsce"

Andrzej Poczobut dotychczas był przetrzymywany w więzieniu śledczym w Żodzinie. Teraz trafił do aresztu śledczego numer 1 w Mińsku. "Wołodarka" to ciężki areszt śledczy, w którym przetrzymywani są główni opozycjoniści, dziennikarze i działacze, przeciwko którym toczą się motywowane politycznie sprawy karne, podkreśla Biełsat.

"Wzniesiona jeszcze za caratu tzw. Wołodarka, czyli areszt śledczy nr 1 przy ul. Wołodarskiego, to złowrogie miejsce, w którym reżim Łukaszenki torturuje opozycjonistów. Poczobuta przetrzymywano tam krótko po aresztowaniu, a potem przeniesiono go do Żodino" - poinformował Bartosz T. Wieliński z "Gazety Wyborczej".

Biełast zaznacza z kolei, że należy się spodziewać, że przeniesienie Poczobuta do Mińska oznacza, wznowienie czynności śledczych przeciwko niemu, a może nawet rychły proces.

Polacy od ponad roku przetrzymywani są w areszcie

Andrzej Poczobut jest dziennikarzem, współpracownikiem "Gazety Wyborczej" i członkiem Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. W marcu ubiegłego roku wraz z innymi działaczami Związku Polaków na Białorusi, w tym z prezeską Andżeliką Borys, trafił do aresztu. Reżimowe służby zarzucają mu rozpalanie waśni na tle narodowościowym w związku z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Grozi mu za to nawet 12 lat więzienia.

We wrześniu Poczobut poinformował w liście, że nie zamierza zwracać się do Alaksandra Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie. Jak podkreślił, "byłoby to rzeczą niemoralną i niegodną pamięci bohaterów Armii Krajowej". Dodał, że wie doskonale, że czekają go łagry i więzienie ale - zaznaczył - "tym, czyją godność i honor broni, było znacznie trudniej i ich przykład daje mu natchnienie".

W marcu tego roku Andżelika Borys została przeniesiona do aresztu domowego. Biełsat podkreśla, że Andrzej Poczobut jest jednym z 1166 więźniów politycznych białoruskiego reżimu.

