- Jesteśmy w punkcie zwrotnym historii. Na świecie trwa walka między autokracją a demokracją - powiedział Joe Biden podczas wizyty w fabryce wytwarzającej pociski przeciwpancerne Javelin. Jak dodał, osoby, które je produkują sprawiają, że USA nie muszą "ryzykować wywołania trzeciej wojny światowej poprzez wysłanie amerykańskich żołnierzy do walki z rosyjskimi żołnierzami" w Ukrainie. Zaapelował również do Kongresu do zatwierdzenie dodatkowej pomocy dla narodu ukraińskiego.

