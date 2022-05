Putin w rozmowie z Macronem: Kijów jest nieprzygotowany, ale Rosja jest otwarta na dialog

Po południu 3 maja rosyjska armia rozpoczęła szturm fabryki, która jest ostatnim ośrodkiem ukraińskiego oporu w tym regionie. Szacuje się, że ponad 200 cywilów schronionych w zakładach wciąż czeka na ewakuację. We wtorek zakończyła się akcja ewakuacji z Azowstalu 101 osób.

Macron apeluje o umożliwienie ewakuacji cywilów z Azowstalu

Pałac Elizejski napisał w komunikacie, że podczas rozmowy z Władimirem Putinem prezydent Francji wyraził "głębokie zaniepokojenie" w związku z sytuacją w Mariupolu i w Donbasie. "Emmanuel Macron wezwał Rosję do umożliwienia dalszej ewakuacji z zakładów Azowstal, która rozpoczęła się w ostatnich dniach, w porozumieniu z organizacjami humanitarnymi, pozostawiając ewakuowanym wybór miejsca docelowego, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym" - napisało biuro prezydenta Francji.

Emmanuel Macron wezwał Rosję, aby "wywiązała się ze swoich obowiązków jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ i zatrzymała niszczycielską agresję" na Ukrainę. Francuski przywódca wyraził też gotowość do podjęcia rozmów w sprawie zniesienia rosyjskiej blokady na eksport ukraińskiej żywności przez Morze Czarne.

Emmanuel Macron i Władimir Putin nie rozmawiali ze sobą od ponad miesiąca. W marcu prezydent Francji poinformował, że wstrzymał dialog z rosyjskim przywódcą po ujawnieniu masakry ukraińskich cywilów w Buczy. Od początku wojny na Ukrainie Macron przeprowadził z Władimirem Putinem kilkanaście rozmów telefonicznych.

Putin: Zachód ignoruje zbrodnie wojenne Ukraińców

Z kolei jak podaje agencja Interfax, Władimir Putin w trakcie rozmowy wyjaśnił swoje podejście do negocjacji z Ukrainą. Powiedział Macronowi, że "pomimo niekonsekwencji i nieprzygotowania Kijowa do poważnej pracy strona rosyjska jest nadal otwarta na dialog".

Biuro prasowe Kremla przekazało też swoją wersję narracji o "specjalnej operacji w Donbasie", w tym o "wyzwoleniu Mariupola i ewakuacji cywilów przetrzymywanych przez nacjonalistów w fabryce Azowstal". Władimir Putin utrzymuje, że wszystko przebiegło zgodnie z porozumieniem, które 26 kwietnia zawarł z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Strona rosyjska zaprzecza też wszelkim doniesieniom o tym, że wojska Putina dopuściły się zbrodni wojennych. O śmierć cywilów obwinia "nacjonalistów i neonazistów" - referuje z kolei agencja Reuters.

Władimir Putin uważa, że państwa członkowskie UE ignorują "zbrodnie wojenne ukraińskich sił bezpieczeństwa, masowe ostrzały miast i miasteczek Donbasu". Wzywa także, by Zachód wstrzymał dostawy broni dla Ukrainy - donosi agencja RIA.

Moskwa i Kijów ciągle prowadzą rozmowy o szkicu potencjalnego traktatu pokojwego - zgodnie z doniesieniami agencji Interfax obie strony miały się opowiedzieć za dyplomatyczną ścieżką zakończenia konfliktu zbrojnego.

Ewakuowano 101 cywilów z zakładów Azowstal w Mariupolu

Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że zakończyła się ewakuacja cywilów z zakładów Azowstal w Mariupolu. 101 osób bezpiecznie dotarło we wtorek do Zaporoża. Informację przekazała w mediach społecznościowych Osnat Lubrani, koordynatorka ONZ do spraw pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

"Ludzie, z którymi podróżowałam, opowiadali mi łamiące serce historie o piekle, przez które przeszli" - napisała na Twitterze. Dodała, że w zakładach nadal pozostają uwięzienie cywile. Zapewniła, że ONZ zrobi wszystko, aby im pomóc.

3 maja Rosjanie ponownie zaczęli szturmować zakłady Azowstal. To ostatni punkt ukraińskiej obrony w Mariupolu. W fabryce jest kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy z Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej. W piwnicach zakładów chronią się też cywile. Co najmniej dwoje z nich zginęło w wyniku ostatnich bombardowań dokonanych przez Rosjan.