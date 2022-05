Lwowski szpital poinformował o niezwykłym ślubie w jednym z miejskim szpitali. "Pierwszy taniec nowożeńców wzruszył do łez" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Do wpisu zostało załączenie nagranie z poruszającego pierwszego tańca młodej pary.

Wojna w Ukrainie. Kobieta straciła obie nogi podczas wybuchu miny

Na nagraniu widzimy, jak pan młody - Victor, trzyma w ramionach swoją ukochaną Oksanę, 23-letnia pielęgniarka z Lisiczańska straciła nogi pod koniec marca. Chwilę przed tragicznym wypadkiem kobieta odwróciła się, by ostrzec ukochanego przed niebezpieczeństwem, a po chwili pod dziewczyną eksplodowała mina.

Dziewczyna uległa wypadkowi 27 marca. Oksana i Victor wracali do domu tą samą drogą co zawsze. Dziewczyna szła przodem, a jej partner tuż za nią, wówczas doszło do eksplozji miny. Mężczyźnie nic się nie stało, jednak młoda kobieta straciła obie nogi oraz cztery palce lewej ręki.

Młoda para zorganizowała wesele na oddziale chirurgicznym

Początkowo Oksana trafiła do szpitala lisiczańskiego, gdzie przeszła cztery operacje. Następnie została ewakuowana nad Dniepr, gdzie lekarze doglądali jej rany pooperacyjne i przygotowali ją do tego, aby kobieta mogła założyć protezy. Do Lwowa przybyła w ubiegłym tygodniu pociągiem ewakuacyjnym. Teraz dziewczynę czeka rehabilitacja oraz założenie protez.

"Ale życia nie należy odkładać, postanowili Oksana i Victor, którzy przez sześć lat razem nie znaleźli czasu na małżeństwo" - informuje szpital. Małżeństwo przed ślubem doczekało się już dwójki dzieci. Obrączki oraz białą suknię udało się zdobyć we Lwowie, a ciasto na wesele upiekli wolontariusze. Oksana i Victor ślub wzięli w Urzędzie Stanu Cywilnego, wesele zorganizowano na oddziale chirurgicznym.

