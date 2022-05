Brytyjski MON o rosyjskim wojsku. Kosztowna modernizacja nie przyniosła efektów. "Znaczne osłabienie"

Brytyjskie Ministerstwo Obrony oceniło, że kosztowna modernizacja armii nie przyniosła Rosjanom sukcesu podczas inwazji na Ukrainę. Brytyjski wywiad poinformował, że w latach 2005-2018 Federacja Rosyjska podwoiła swój budżet na obronność.

"Budżet obronny Rosji podwoił się w latach 2005-2018 dzięki inwestycjom w broń powietrzną, lądową i morską. Od 2008 roku stanowiło to podstawę ekspansywnego programu modernizacji wojskowej New Look" - napisano w komunikacie.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony: Rosyjskie wojsko osłabione materialnie i moralnie

Jednocześnie zaznaczono, że inwestycje w wyposażenie nie przyczyniły się do sukcesów rosyjskiej armii podczas inwazji na Ukrainę. Jako główne przyczyny porażek Brytyjczycy wskazują błędy zarówno w planowaniu strategicznym, jak i w realizacji operacyjnej.

"Przewaga liczebna nie przełożyła się na przewagę na polu bitwy. Obecnie rosyjskie wojsko jest znacznie osłabione, zarówno materialnie jak i koncepcyjnie" - czytamy w analizie opublikowanej przez resort.

Jak informuje brytyjski MON, odbudowa potencjału militarnego będzie utrudniona z powodu nałożonych na Rosję sankcji. "Będzie to miało trwały wpływ na zdolność Rosji do rozmieszczenia konwencjonalnych sił zbrojnych" - podkreśla brytyjski wywiad.

Według doniesień Pentagonu Rosja ma wciąż do dyspozycji około 75 proc. sił bojowych zgromadzonych na początku inwazji. Wewnątrz Ukrainy znajdują się 93 batalionowe grupy taktyczne armii Władimira Putina (przed inwazją zgromadzono 125 takich oddziałów). Według amerykańskiego ministerstwa obrony nie wszystkie z tych sił, które pozostają w Ukrainie, zachowały pełną sprawność bojową.

Boris Johnson przemówi w ukraińskim parlamencie. Ogłosi też dodatkową pomoc

We wtorek podczas wystąpienia w ukraińskim parlamencie Boris Johnson ogłosi przekazanie kolejnej partii sprzętu wojskowego wartego 300 milionów funtów (ok. 1,7 mld złotych). Jak czytamy w komunikacie, chodzi urządzenia do prowadzenia wojny elektronicznej, systemy radarowe, sprzęt do zakłócania nadajników GPS oraz tysiące noktowizorów.

Premier Wielkiej Brytanii będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który przemówi w ukraińskim parlamencie od początku wojny.