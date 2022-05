Wojna w Ukrainie. "Bayraktar działa". Ukraińskie wojsko zniszczyło dwie rosyjskie łodzie w pobliżu Wyspy Węży

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało film pokazujący, jak jeden z bezzałogowych statków powietrznych zniszczył dwie łodzie szturmowe rosyjskiej marynarki wojennej w okolicy Wyspy Węży.

REKLAMA

Według ukraińskiego wywiadu obie jednostki były łodziami szturmowymi typu Raptor.

"Bayraktar działa" - napisał Walerij Załużny na Telegramie.

Jak donosi serwis Ukrinform w przeciągu ostatnich 24 godzin jednostki obrony przeciwlotniczej Ukrainy strąciły 10 wrogich, bezzałogowych statków powietrznych Orlan-10. Ponadto odparto 10 rosyjskich ataków w obwodach donieckim i ługańskim, zniszczono dwa czołgi, 17 systemów artyleryjskich, 38 jednostek bojowego sprzętu opancerzonego i 10 pojazdów wroga.

Więcej informacji na głównej stronie Gazeta.pl

Czym jest Bayraktar?

Bayraktar to taktyczny bezzałogowy statek powietrzny zdolny do prowadzenia misji wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz ataków zbrojnych.

Jest to maszyna klasy MALE o długości 6,5 m i rozpiętości skrzydeł - 12 m zdolna do lotu na pułapie do 7,6 km przez nawet 27 godzin. Masa startowa drona to 700 kg, z czego 150 kg to ładunek obejmujący głowicę obserwacyjną z kamerą termowizyjną lub radarem typu AESA i uzbrojenie podwieszone na czterech pylonach. Zasięg drona od stacji kontrolnej może wynosić w zależności od zastosowanego modelu stacji 150 km lub 300 km.

Urządzenie uzbrojone jest w dwie bomby kierowane laserowo. Pierwsza z nich to lekka bomba o masie 6,5 kg o zasięgu do 8 km przystosowana do eliminowania grup piechoty oraz lekkich pojazdów opancerzonych. Z kolei druga to cięższa bomba ważąca 22 kg charakteryzująca się zasięgiem do 15 km. Producentem dronów jest turecka firma Rokestan.