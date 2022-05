Ukraina wzywa UE do nałożenia embargo na ropę z Rosji. Ale Niemcy potrzebują "trochę czasu"

W niedzielę szef MSZ Ukrainy poinformował na Twitterze, że rozmawiał z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem m.in o konieczności nałożenia na Rosję embarga na ropę i o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Jest odpowiedź w tej sprawie Jörga Kukiesa, doradcy niemieckiego kanclerza Olafa Scholza.

Dmytro Kułeba: Następny pakiet sankcji UE wobec Rosji musi obejmować embargo na ropę

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba przeprowadził rozmowę telefoniczną z wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

"Rozmawiałem z Josepem Borrellem o następnym pakiecie sankcji UE wobec Rosji, który musi obejmować embargo na ropę" - napisał w niedzielę na Twitterze.

"Podkreśliłem także, że nie ma alternatywy dla przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Osobną uwagę zwróciliśmy na dalszą bezpieczną ewakuację z oblężonego Mariupola" - dodał Dmytro Kułeba.

Niemcy. Jörg Kukis: Chcemy przestać kupować rosyjską ropę

- Chcemy przestać kupować rosyjską ropę, ale potrzebujemy trochę czasu, aby upewnić się, że możemy sprowadzić do naszego kraju inne źródła ropy - powiedział w rozmowie z "The Financial Times" Jörg Kukies, doradca kanclerza Olafa Scholza.

Kukies powiedział, że Niemcy potrzebują "kilku miesięcy", aby przygotować się do zakończenia dostaw ropy z Rosji i proszą o "rozważny okres likwidacji". Wcześniej informowano, że Niemcy będą na to potrzebować więcej czasu - nawet do końca roku.

