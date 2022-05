Zobacz wideo Macron ciągle prezydentem. Ekspert: Kreowanie go na krwiopijcę i prezydenta bankierów ma mało wspólnego z rzeczywistością

Jak podaje Agencja Reutera, tysiące wzięły udział w marszach w całej Francji zorganizowanych z okazji Dnia Pracy. Wzywali Emmanuela Macrona oni do podwyżek płac i rezygnacji z planu podniesienia wieku emerytalnego. Większość z demonstrantów zachowywała się spokojnie.

Zamieszki w Paryżu

Maszerujący nieśli transparenty z napisami "Emerytura przed zapaleniem stawów", "Emerytura w wieku 60 lat" i "Macron, wynoś się". - Ważne jest, aby pokazać Macronowi i całemu światu politycznemu, że jesteśmy gotowi bronić naszych praw społecznych - powiedział, cytowany przez Agencję Reutera, 19-letni student. Zarzucił też prezydentowi "bezczynność" w sprawach ochrony środowiska.

W stolicy kraju doszło jednak do zamieszek. Starcia z policją wybuchły w pobliżu Placu Republiki. Manifestujący splądrowali restaurację McDonald's i zdemolowali kilka agencji nieruchomości, wybijając im szyby i podpalając kosze na śmieci. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym - informuje agencja.

Jak przekazał minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin, policja aresztowała 45 osób, w tym kobietę, która zaatakowała strażaka próbującego ugasić pożar. Francuski polityk nazwał ich "bandytami" i potępił przemoc.

Emmanuel Macron wybrany na prezydenta Francji

W ubiegłą niedzielę odbyła się druga tura wyborów prezydenckich we Francji. Po przeliczeniu danych ze wszystkich lokali wyborczych okazało się, że najwięcej głosów otrzymał urzędujący prezydent Emmanuel Macron, który wyprzedził o ponad 17 punktów procentowych liderkę partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen - z danych MSW wynika, że Macron otrzymał 58,54 procent głosów. Na Le Pen głosowało 41,46 procent wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 71,9 procent, co stanowi drugi najgorszy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji.

Emmanuel Macron pokonał liderkę narodowców Marine Le Pen po raz drugi z rzędu, choć tym razem otrzymał o 8 punktów procentowych mniej niż w wyborach prezydenckich w 2017 roku. Będzie pełnił urząd prezydenta Francji do 2027 roku.

