Ukraiński wywiad opublikował wydrukowane z jutrzejszą datą specjalne wydanie gazety "Naddniestrze" z apelem do Władimira Putina o przyłączenie armii Naddniestrza do sił rosyjskich. W ocenie służb Ukrainy Naddniestrze przygotowuje się do prowokacji, które mają doprowadzić do włączenia się do wojny nieuznawanego przez nikogo poza Rosją terytorium, formalnie części Mołdawii.

