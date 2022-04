Mer Mariupola: Rosjanie zabili dwa razy więcej ludzi, niż Niemcy w mieście w czasie II wojny światowej

Zobacz wideo Co będzie się działo na froncie w Donbasie?

Mer Mariupola, przekazał za pośrednictwem serwisu Telegram, że w czasie II wojny światowej niemieccy okupanci zabili w mieście 10 tysięcy cywilów. Liczba ofiar rosyjskich okupantów oblegających teraz Mariupol ma wynosić dwa razy więcej - ponad 20 tysięcy osób. Ponadto przymusowo i bezprawnie deportowano z miasta ponad 40 tysięcy osób.

Wadym Bojczenko ocenił, że jest to "jedno z najgorszych ludobójstw cywilów we współczesnej historii". - Armia rosyjska celowo i bezwzględnie niszczy nasze miasto i zabija jego mieszkańców - dodał mer Mariupola. Jak zaznaczył, "raszyzm to faszyzm XXI wieku". - Ludzkość zapłaciła wysoką cenę za zwycięstwo nad faszyzmem w ubiegłym stuleciu. Jeśli dzisiaj się nie zjednoczymy i nie powstrzymamy tego zła, cena tym razem może być znacznie wyższa - podkreślił Bojczenko.

"Cywile nie wierzą okupantom"

Pułk Azow, który broni Mariupola, udostępnił w sobotę nagranie z miasta. "Ten film pokazuje wyraźnie, dlaczego cywile w Mariupolu, w tym ci ukrywający się w zakładzie Azowstal, boją się opuścić piwnice i nie wierzą okupantom w możliwość bezpiecznej ewakuacji z miasta" - napisano w komunikacie.

Opublikowane nagranie pokazuje czołg oznaczony literą "Z", który ostrzeliwuje czteropiętrowy budynek. Według pułku w tym czasie w piwnicy bloku ukrywało się 16 cywilów. Nie było z nimi żadnego żołnierza. Azow podkreślił, że następnego dnia Rosjanie wyprowadzili ludzi ze schronu i kazano im klęczeć. Nie wiadomo, co się z nimi stało.

Rosja nie pozwala na ewakuację ludzi z Azowstalu

Tymczasem ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała, że Rosja mimo swoich obietnic nie pozwala na ewakuację ludzi z kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu. - Mieszkańcy Mariupola potrzebują pilnej ewakuacji! To nie jest kwestia dni, lecz godzin - powiedziała. Jak dodała, w piątek doszło do nalotów na zakłady, gdzie ukrywają się Ukraińcy. - Operowały czołgi, miały miejsce ataki piechoty. Agresor dosłownie pali Mariupol. Nie zachował się ani jeden cały budynek - zaznaczyła.

Według Ludmyły Denisowej w Mariupolu brakuje lekarstw, wody i żywności. Ponadto po bombardowaniu liczba rannych w wojskowym szpitalu wzrosła do 600 osób.

Ukraińska rzeczniczka zaznaczyła również, że w schronach przeciwbombowych ukrywa się wiele kobiet, dzieci i osób starszych, choć ich dokładna liczba nie jest znana. - Nie da się policzyć wszystkich schronów - ilu kryje się tam ludzi, które schrony jeszcze nie zostały zniszczone. Od sześćdziesięciu dni nie było zawieszenie broni - podkreśliła. Denisowa dodała, że swoimi działaniami Rosja narusza prawo cywilów oraz rannych żołnierzy do życia oraz dostępu do opieki medycznej gwarantowane przez konwencje haskie i konwencje genewskie. Zwróciła się również między innymi do Komisji Praw Człowieka ONZ, by podczas badania rosyjskiej agresji na Ukrainę wzięła pod uwagę przestępstwa i naruszenia praw człowieka dokonywane przez wojska Rosji. - Wzywam międzynarodowych partnerów do dostarczenia broni do walki z rosyjskim agresorem!' - zaapelowała.

