Brytyjski "The Telegraph", powołując się na źródło bliskie rosyjskim dowódcom wojskowym napisał o oburzeniu i gniewie wśród generałów. Wojskowym nie podoba się to, że "atak na Kijów zakończył się fiaskiem". "Ludzie w armii szukają rewanżu za niepowodzenia z przeszłości i chcą posunąć się dalej na Ukrainie" - czytamy w dzienniku.

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy generałowie chcą wypowiedzenia wojny. Putin może to ogłosić już 9 maja

Informator dodaje, że dowódcy armii mieli nawet wezwać prezydenta Rosji do tego, by oficjalnie wypowiedział wojnę Ukrainie. Taka decyzja umożliwiłaby bowiem przeprowadzenie masowej mobilizacji do rosyjskiego wojska oraz doprowadziłaby tym samym do eskalacji konfliktu. Ponadto poborowi powołani do wojska z powodu wojny mogą być zatrzymani na froncie dłużej niż na rok. Wprowadzając stan wojenny mogą też "oczekiwać wsparcia" ze strony sojuszników, takich, jak chociażby Białoruś.

Brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace powiedział w LBC Radio, że Władimir Putin, "który nic nie osiągnął w tej wojnie", może wykorzystać paradę z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja, by wypowiedzieć wojnę i ogłosić mobilizację swoich rezerw. Ma też wezwać "do wypowiedzenia wojny nazistom z całego świata". Potem ma dojść do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

O tym, że wojna po 66 dniach walk nie zbliża się ku końcowi, mówił też były szef NATO. Richard Sherriff przestrzegał niedawno, że Zachód musi przygotować się na "najgorszy scenariusz" wojny w Ukrainie, która może trwać kolejne miesiące, a nawet lata.

Do tej pory Moskwa nazywa wojnę w Ukrainie mianem "specjalnej operacji wojskowej", której celem ma być m.in. rzekome rozbrojenie Ukrainy.

