USA. Śledztwo w sprawie samobójstw siedmiu żołnierzy na lotniskowcu

Do samobójstw doszło na lotniskowcu, na którym od 2017 roku trwa remont kapitalny. Jak czytamy w artykule CBS News, warunki panujące na lotniskowcu stanowią wyzwanie dla służących na nim żołnierzy. Załodze na pokładzie może być ciasno, gorąco oraz głośno.

Fala samobójstw wśród amerykańskich żołnierzy marynarki wojennej

W kwietniu 2021 roku doszło do samobójstwa trzech żołnierzy służących na pokładzie amerykańskiego lotniskowca. Wcześniej życie odebrało sobie trzech innych wojskowych. Do incydentów doszło w 2019 oraz 2020 roku. Tylko ubiegłym roku samobójstwo popełniło czterech żołnierzy. W sumie w ciągu trzech lat w wyniku samobójstwa zmarło siedem osób służących w marynarce wojennej. Jeden z członków załogi przekazał CBS NEWS, że "wydaje się, że Big Navy pozostawiła nas do samych sobie".

Trwa śledztwo w sprawie samobójstw na lotniskowcu

Śledztwo w sprawie samobójstw wszczęto w ubiegłym tygodniu. W trakcie dochodzenia zbadane mają zostać warunki życia na statku oraz czy miały one wpływ na samobójstwa żołnierzy, a także czy dowódcy statku zrobili wszystko, aby zapobiec tragediom. Najwyższy rangą dowódca marynarki wojennej, Russell Smith spotkał się w zeszłym tygodniu z marynarzami służącymi na lotniskowcu. Zapytany o warunki życia na statku odparł: "prawdopodobnie moglibyśmy zrobić coś więcej, aby sprostać waszym oczekiwaniom".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.