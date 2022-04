"Ukraińska Prawda" podaje, że wciąż wielu Rosjan wykazuje zainteresowanie tym, jak wygląda sytuacja w Ukrainie. Eksperci obserwują jednak tendencję spadkową.

Wojna w Ukrainie. Większość Rosjan popiera działania rosyjskich wojsk

Jak informuje "Ukraińska Prawda", 59 proc. Rosjan zadeklarowało, że uważnie śledzi sytuację wokół Ukrainy. 82 proc. respondentów jest zaniepokojonych konfliktem wojennym [46 proc. ankietowanych wskazało, że są "bardzo zaniepokojeni", a 36 proc. osób wybrało odpowiedź "raczej zaniepokojeni"].

47 proc. ankietowanych boi się "utraty życia, zniszczeń, cierpienia, niewoli". Na niepokój związany z samym faktem prowadzenia operacji wojskowej wskazało 26 proc., a na poczucie niepewności co do przyszłości - 13 proc.

Duże poparcie Rosjan dla wojny w Ukrainie to bez wątpienia efekt szerzonych przez władzę i prokremlowskie media kłamstw i propagandy. Rosyjskie władze i media nieustannie podają nieprawdę na temat tego, co dzieje się w Ukrainie. Przekonują, że od końca lutego trwa tam "specjalna operacja wojskowa", która rzekomo ma na celu "wyzwolenie" Ukrainy z rąk "nazistów i narkomanów". Rosję przedstawia się jako "ucieleśnienie dobra", które "ruszyło na ratunek" Ukraińcom, co oczywiście jest cynicznym kłamstwem. Rosjanie twierdzą, że rosyjskojęzyczna ludność jest dyskryminowana czy prześladowana, a jednocześnie rosyjska armia atakuje i zabija cywilów - w tym kobiety i dzieci, okrada Ukraińców i terroryzuje ich.

W mediach atakuje się też państwa Zachodu, które wspierają zaatakowany przez Rosję kraj. Propagandowe teorie, wrogie, jątrzące i kłamliwe informacje dotyczą też naszego kraju. "Rosja prowadzi kampanię propagandową wymierzoną w Polskę" - przekazał w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Siergiej Naryszkin kontynuuje operację informacyjną przeciwko Polsce i USA. Szef wywiadu Rosji szerzy insynuacje pod adresem PL i USA, przekonując kłamliwie, że oba państwa szykują 'polską aneksję zachodniej Ukrainy'" - napisał w czwartek 28 kwietnia na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Wcześniej Rosja oskarżała Polskę o zaangażowanie w działalność rzekomych biolaboratoriów w Ukrainie. Rosyjski mikrobiolog wojskowy w rozmowie z prokremlowską agencją Ria Nowosti twierdził, że Polska prowadzi badania nad produkcją broni biologicznej na rzecz m.in. Stanów Zjednoczonych. Rosja nie cofnęła się również przed kierowaniem propagandowego przekazu do swoich żołnierzy. Są oni przekonani, że muszą uwolnić Ukrainę od faszystów i zakończyć walkę defiladą zwycięstwa na Placu Czerwonym.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w Rosji przez niezależne Centrum Lewady, wojnę w Ukrainie popiera 74 proc. Rosjan. Tylko 19 proc. respondentów jest przeciwko niej. Co więcej, 73 proc. Rosjan jest przekonanych o zwycięstwie, a 57 proc. ankietowanych zrzuca winę za śmierć i odpowiedzialność za zniszczenie ukraińskich miast na NATO i Stany Zjednoczone.

Sondaż przeprowadzono w dniach 21-27 kwietnia wśród 1616 Rosjan w wieku powyżej 18 lat. Badanie miało miejsce w domu respondenta, było prowadzone metodą wywiadu osobistego.

Na pytanie o to, czy Rosja zaatakuje Polskę, odpowiedziała grupa 1000 osób w dniach 22-23.04.2022 roku w ramach badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Z sondażu wynika, że 28,4 proc. ankietowanych uważa, że Rosja zaatakuje Polskę (5,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 22,8 proc. - "raczej tak").

54,5 proc. badanych jest przekonanych, że Rosja nie zaatakuje Polski. 38,7 proc. ankietowanych wskazało na odpowiedź "raczej nie", 15,8 proc. - "zdecydowanie nie"), a zdania na ten temat nie miało 17,1 proc. osób.