Ołena Zełenska: Wołodymyr jest człowiekiem, który będzie trwał do końca. "Wojna go nie zmieniła"

Ołena Zełenska została zapytana przez "Rzeczpospolitą" o uchodźczynie, które po wybuchu wojny w Ukrainie wraz z dziećmi przybyły do Polski. - Żałuję, że nie mogę objąć każdej z nich. Łatwo sobie wyobrazić, jaką trudną drogę przeszły, uciekając z piwnic czy schronów w Mariupolu, spod ostrzału z Charkowa, z okupowanej Kijowszczyzny, a nawet ze Lwowa czy z Odessy, które również znalazły się pod ostrzałem rosyjskich rakiet - powiedziała pierwsza dama Ukrainy. - Bardzo dobrze, że znalazły się właśnie w Polsce, która jest prawdziwie bratnim krajem, która nasz ból potraktowała jak własny - dodała.

REKLAMA

Ołena Zełenska dziękuje Polsce za pomoc Ukraińcom

W czasie wojny żona prezydenta Ukrainy, która w zeszłym roku zainicjowała szczyt pierwszych dam i dżentelmenów, pomaga Ukraińcom, którzy musieli uciec za granicę. - Wspólnie z pierwszymi damami, rządami poszczególnych krajów, aktywistami i wolontariuszami organizujemy ewakuację dzieci chorych i osieroconych za granicę, w bezpieczne miejsca. Nawiasem mówiąc, istotną rolę odgrywa tu Polska, przez którą przebiega ta "droga życia" dla ukraińskich dzieci - zwróciła uwagę Zełenska.

Ołena Zełenska: Ta wojna toczy się przeciwko ludności cywilnej

Podziękowała także "pierwszej parze Rzeczypospolitej Polskiej, pełnym poświęcenia polskim lekarzom, wolontariuszom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w te działania". - Ofiarowujecie państwo dzieciom jednocześnie zdrowie i pokój - powiedziała.

Ołena i Wołodymyr Zełenscy rozdzieleni od początku wojny w Ukrainie. "Powiedział tylko: 'zaczęło się' i pojechał"

- Od 24 lutego widuję mojego męża tak samo jak państwo - w telewizji oraz na nagraniach wideo jego przemówień. A to dlatego, że od tego momentu zamieszkał on przy ulicy Bankowej w Kijowie, w swoim miejscu pracy - powiedziała ukraińska pierwsza dama.

Dopytywana, jak zareagował jej mąż, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, odpowiedziała: - Kiedy obudziłam się wcześnie rano, po pierwszych wybuchach, on już był ubrany. Powiedział tylko: "zaczęło się" i pojechał.

Zełenscy rozdzieleni od ponad miesiąca. "Każdy Ukrainiec jest celem Rosjan"

Zełenska: Wojna nie zmieniła Wołodymyra. Zawsze był człowiekiem, na którym można polegać

Pierwsza dama Ukrainy zaznaczyła, że wojna nie zmieniła jej męża. - Musicie państwo zrozumieć, że on zawsze taki był. Był człowiekiem, na którym można polegać. Człowiekiem, który nigdy nie zawiedzie. Który będzie trwał do końca. Po prostu teraz cały świat dostrzegł to, co wcześniej być może nie było dla wszystkich jasne - powiedziała Ołena Zełenska.

Zobacz wideo Ołena Zełenska. Sylwetka żony prezydenta Ukrainy

Zełenska: Rosjan należy oceniać po ich czynach. Chcą unicestwić Ukraińców

Pytana o to, co jej zdaniem zamierza Władimir Putin, Zełenska stwierdziła, że nie ocenia Rosjan na podstawie deklaracji, tylko na podstawie czynów. - I wszystkim radzę robić tak samo. A to, co rosyjskie wojska robią w Ukrainie, prowadzi wprost do wniosku, że Rosjanie dążą do całkowitego unicestwienia Ukraińców. I to jest ich prawdziwy cel - podkreśliła.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>