Wołodymyr Zełenski o broni dla Ukrainy: To zbawienie dla was wszystkich, dla całej Europy

- Myślę, że Rosjanie wyciągnęli wnioski z pierwszej fazy tej wojny w Ukrainie i teraz mamy zupełnie inną sytuację. […] Zyskują znaczący, wydawałoby się dotychczas, że niemożliwy postęp - mówił w Porannej Rozmowie Gazeta.pl gen. Mieczysław Gocuł.

Były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dodał, że "tak długo, jak będzie napływał zachodni sprzęt, Ukraina będzie tę wojnę wygrywać". - Rosja tej wojny nie wygra. Przegrała ją w momencie rozpoczęcia - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Broń jest zbawieniem nie tylko dla naszego narodu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu mówił, że władze innych krajów robią wszystko, aby zapewnić ukraińskim żołnierzom niezbędną broń. - Za każdym razem, gdy kontaktuję się z moimi partnerami, podkreślam, że broń dla Ukrainy w tej chwili, ta, o którą prosimy i właśnie teraz, gdy jej potrzebujemy, jest zbawieniem nie tylko dla naszego narodu. To zbawienie dla was wszystkich, dla całej Europy. Jestem wdzięczny tym partnerom, którzy to rozumieją i pomagają przekonać innych - mówił Zełenski.

Dodał również, że w czwartek armia rosyjska kontynuowała ofensywę we wschodniej Ukrainie, a wrogie wojska próbowały posuwać się naprzód w południowych regionach. - Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują najeźdźców. I jestem wdzięczny każdemu z naszych obrońców, którzy utrzymują pozycje - mówił Zełenski.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Prezydent Ukrainy ma również nadzieję, że Kongres USA szybko zatwierdzi nowy pakiet odpowiedzi na rosyjską agresję, który przewiduje 33 miliardy dolarów na wsparcie Ukrainy.

USA wznowią program z czasów II wojny światowej. Był pomocny w walce z Hitlerem

Lend-Lease Act, "pożyczyć-wydzierżawić" powróci. Po raz pierwszy został zatwierdzony w 1941 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosevelta. Ustawa umożliwiała amerykańskim firmom stosowanie pożyczek wojennych w latach 1941-1945 w postaci sprzętu wojskowego dla innych państw. Pomoc obejmowała m.in.: okręty, samoloty bojowe, pojazdy i wszelką inną broń.

W czwartek 28 kwietnia projekt ustawy "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" został przegłosowany przez Kongres stosunkiem głosów 417 do 10, trzy tygodnie po tym, jak jednogłośnie poparł ją Senat. Dokument trafi do Białego Domu - podaje Agencja Reutera. Po podpisaniu go przez prezydenta Joe Bidena przepisy wejdą w życie.

Rosjanie zaatakowali Kijów podczas wizyty szefa ONZ. Guterres "zszokowany"

Celem projektu jest "wzmocnienie uprawnień prezydenta do zawierania umów z rządem Ukrainy w sprawie wypożyczania lub dzierżawienia artykułów obronnych temu rządowi w celu ochrony ludności cywilnej w Ukrainie przed rosyjską inwazją wojskową oraz w innych celach" - czytamy w opisie ustawy.

