Wyspa Węży to symbol i ważny punkt strategiczny. "Rosjanie mogą stamtąd śledzić rumuńskie porty"

24 lutego, a więc w pierwszym dniu inwazji Rosji na Ukrainę, Flota Czarnomorska zaatakowała niedużą Wyspę Węży na Morzu Czarnym. Rosjanie wezwali broniących jej trzynastu ukraińskich strażników granicznych do poddania się.

Wyspa Węży stała się symbolem niezłomności Ukraińców. "Idi na ch*j"

- Tu rosyjski okręt wojenny. Złóżcie broń i poddajcie się, aby uniknąć rozlewu krwi i niepotrzebnych ofiar. W przeciwnym razie zostaniecie zbombardowani - brzmiał komunikat, który był kilkukrotnie powtarzany przez załogę rosyjskiego okrętu. W odpowiedzi usłyszeli tylko: - Rosyjski okręcie wojenny, spier***aj. [W oryginale brzmiało to: Russkij wojennyj korabl, idi na ch*j.]

Na początku informowano, że wszyscy strażnicy zginęli. Kilka dni później okazało się jednak, że Ukraińcy żyją, ale są w niewoli w Sewastopolu. Pod koniec marca zostali uwolnieni w ramach wymiany jeńców i wrócili do domów. Wtedy też poznaliśmy autora riposty, która stała się symbolem niezłomnego oporu narodu ukraińskiego. To pochodzący z obwodu czerkaskiego Roman Hrybow. Oficer został odznaczony za zasługi dla regionu.

Matka obrońcy Wyspy Węży: Dwa miesiące przed wojną syn był pewny, że do niej dojdzie

Ukraińcy podjęli próbę odbicia Wyspy Węży. To miejsce o strategicznym znaczeniu

26 kwietnia o Wyspie Węży ponownie zrobiło się głośno. Ukraińscy wojskowi z Dowództwa Operacyjnego "Południe" poinformowali, że ich uderzenie na pozycje wojsk rosyjskich na Wyspie Węży na Morzu Czarnym zniszczyło system obrony przeciwlotniczej Strieła-10 i uszkodziło stanowisko dowodzenia.

- Wyspa Węży jest częścią państwa ukraińskiego, w związku z tym wszystko to, co się wokół niej znajduje, czyli 12-milowy pas wód terytorialnych i morska strefa ekonomiczna również należą do Ukrainy. Nie chodzi o sam ląd i maleńką wysepkę, lecz wszystko, co jest naokoło - powiedział Onetowi kmdr rez. Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24.pl.

Z kolei kmdr por. rez. Tomasz Przybylski zwrócił uwagę, że wysepka jest ważna zarówno dla Ukraińców, jak i dla Rosjan, bo "leży stosunkowo blisko od Odessy (ok. 140 km), od wybrzeża Krymu (170 km) i Sewastopola (260 km)".

Ważny dla Rosji most zniszczony. Transportowano nim amunicję z Krymu

Wyspa Węży ma znaczenie strategiczne także dlatego, że leży na Morzu Czarnym, ok. 35 km od ujścia Dunaju. W latach 90. ub. wieku była punktem sporu między Ukrainą a Rumunią. - Dlatego jest również bardzo istotnym miejscem z punktu widzenia NATO. Sądzę, że Rosjanie już zainstalowali tam jakiś sprzęt rozpoznawczy monitorujący szlak od strony Rumunii, którym przemieszczają się konwoje z pomocą wojskową dla Ukrainy - dodał.

- Co tu dużo mówić, kontrolowanie wyspy pozwala Rosjanom zainstalować tam systemy, które umożliwiają śledzenie rumuńskich portów - podkreśla kmdr Dura.

W czyich rękach jest teraz Wyspa Węży? Gen. Mieczysław Cieniuch podkreślił, że nie wiadomo do końca, czy po zniszczeniu rosyjskiego posterunku Ukraińcom udało się również umieścić tam swoje siły - a byłoby to ryzykowne. - Rosjanie nadal mają panowanie na morzu, są więc w stanie tę wyspę zająć znowu bez większego problemu - powiedział.



