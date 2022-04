USA. Kongres przywraca ważną ustawę z czasów II wojny światowej. "Lend-Lease" pomoże Ukrainie

Lend-Lease Act, "pożyczyć-wydzierżawić", zatwierdził w 1941 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt. Ustawa umożliwiała stosowanie pożyczek wojennych w latach 1941-1945 w postaci sprzętu wojskowego dla innych państw. Pomoc obejmowała m.in.: okręty, samoloty bojowe, pojazdy i wszelką inną broń.

Program wróci po latach. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w czwartek 28 kwietnia poparła i przegłosowała projekt ustawy "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" stosunkiem głosów 417 do 10, trzy tygodnie po tym, jak jednogłośnie poparł ją Senat. Dokument trafi do Białego Domu - podaje Agencja Reutera. Po podpisaniu go przez prezydenta Joe Bidena przepisy wejdą w życie.

USA. Kongres przywraca program "Lend-Lease" z czasów II wojny światowej

Program umożliwi amerykańskim firmom szybkie zaopatrywanie krajów partnerskich bez konieczności pokonywania biurokratycznych przeszkód. Jak czytamy w opisie projektu ustawy, ma on na celu "wzmocnienie uprawnień prezydenta do zawierania umów z rządem Ukrainy w sprawie wypożyczania lub dzierżawienia artykułów obronnych temu rządowi w celu ochrony ludności cywilnej w Ukrainie przed rosyjską inwazją wojskową oraz w innych celach".

- Ukraina pokazała niewiarygodną siłę i odwagę, a my musimy ponownie służyć jako wsparcie demokracji i zapewnić im pełen zakres środków niezbędnych do obrony ich suwerenności - powiedział republikański senator John Cornyn, który jest głównym inicjatorem ustawy w Senacie.

- Dzisiaj naród ukraiński stoi na pierwszej linii frontu w walce o demokrację i przeciwko tyranii, a Stany Zjednoczone muszą zapewnić mu wszelkie możliwe środki pomocy humanitarnej i wojskowej - powiedziała przedstawicielka Demokratów Mary Gay Scanlon.

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych uchwaliła ustawę w tym samym dniu, w którym Joe Biden wezwał Kongres o zatwierdzenie pakietu pomocy dla Ukrainy w wysokości 33 miliardów dolarów, ponad dwukrotnie większej niż dotychczasowe wsparcie USA. Prośba prezydenta obejmuje ponad 20 mld dolarów pomocy wojskowej, 8,5 mld dolarów pomocy gospodarczej dla Kijowa i 3 mld dolarów pomocy humanitarnej - podaje "The Guardian".

Kilka godzin po przemówieniu Bidena wojska rosyjskie zaatakowały Kijów. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, w stronę miasta wystrzelonych zostało pięć rakiet. Dwie spadły na centrum, m.in. na 25-piętrowy budynek mieszkalny. Co najmniej dziesięć osób zostało rannych - jedna z nich straciła nogę, inne zostały uwięzione pod gruzami. W czasie ataku w Kijowie przebywał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który był "zszokowany" bliskością rosyjskich rakiet, które uderzyły w miasto.

