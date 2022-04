Ważny dla Rosji most zniszczony. Transportowano nim amunicję z Krymu

Do eksplozji doszło w czwartek rano w miejscowości Jakimywka na południe od Melitopola. Informację o zniszczeniu mostu potwierdziły Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych.

Most prowadził z okupowanego przez Rosję Krymu do Melitopola w południowo-wschodniej części Ukrainy. Dla Rosjan był to ważny obiekt logistyczny. Właśnie nim transportowano broń wysyłaną w kierunku Połohy, Tokmaka czy Mariupola.

"Biorąc pod uwagę bliskość mostu do Krymu, a także duże rozmiary konstrukcji, która w przypadku zniszczenia jest trudna do naprawienia, postanowiono obiekt zniszczyć. Po starannym zaplanowaniu operacji udało się ją przeprowadzić żołnierzom Ruchu Oporu Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy" - czytamy na Facebooku Ukraińskich Sił Operacji Specjalnych.

Rzecznik sztabu operacji: Rosjanie wpadli w panikę

Jak przekazał Siergiej Braczuk, rzecznik sztabu operacyjnego odeskiej obwodowej administracji wojskowej, Rosjanie wpadli w panikę. Incydent zakłóci dostawy broni i sprzętu wojskowego. Przez Melitopol przechodziły też transporty wykradzionego ukraińskiego zboża, które transportowano do portów na Krymie.