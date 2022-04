Wojna w Ukrainie. Doniesienia o eksplozjach w Kijowie. W obwodzie odeskim zestrzelono rakiety

O eksplozjach w Kijowie poinformował Reuters. Agencja powołuje się na świadków, którzy słyszeli wybuchy. Również Ukrinform podaje, że w stolicy Ukrainy doszło do dwóch wybuchów. Informację potwierdził agencji Witalij Kliczko, mer Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Doniesienia o eksplozjach w Kijowie i Odessie

Jak przekazał Kliczko, w miejscach, gdzie doszło do eksplozji działają odpowiednie służby. Ustalane są informacje na temat rannych lub zabitych. Władze obwodowe ogłosiły alarm lotniczy i zaapelowały do mieszkańców, by udali się do schronów.

W mediach pojawiły się także doniesienia o eksplozjach w Odessie. Portal Suspline cytuje na Twitterze Maksyma Marczenkę, szefa odeskiej administracji wojskowej. Marczenko poinformował, że obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić trzy rosyjskie rakiety.

Mychajło Podolak: Pocztówka z Moskwy?

"Uderzenie rakietowe w centrum Kijowa podczas oficjalnej wizyty Antoni Guterresa. Dzień wcześniej siedział przy długim stole na Kremlu, a dziś wybuchy nad jego głową. Pocztówka z Moskwy? Przypomnij, dlaczego Rosja nadal zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ?" - skomentował informacje o wybuchach Mychajło Podolak doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres spotkał się w Kijowie z ukraińskimi władzami. Wcześniej gościł on w Moskwie, gdzie rozmawiał m.in. o korytarzach humanitarnych. Taka kolejność wizyt sekretarza generalnego, jak i proponowane przez niego rozwiązania są w ukraińskiej stolicy przyjmowane sceptycznie.

Po rozmowach z Władimirem Putinem Mychajło Podolak oświadczył, że jest bardzo zdziwiony tym, iż sekretarz ONZ potrzebował aż 63 dni wojny, żeby zaproponować utworzenie korytarzy humanitarnych. Ponadto, jak zaznaczył, przedstawiciel ONZ powinien był najpierw odwiedzić Ukrainę i na własne oczy zobaczyć zbrodnie Rosjan, a potem dopiero udać się do Moskwy.