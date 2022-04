BBC potwierdziło, że zmarły to Scott Sibley. Uważa się, że walczył po stronie ukraińskiej. Sibley jest pierwszym obywatelem Wielkiej Brytanii, który zginął w wojnie w Ukrainie.

- Możemy potwierdzić, że obywatel brytyjski został zabity w Ukrainie, wspieramy jego rodzinę. Wiemy także o obywatelu brytyjskim, który zaginął w Ukrainie - przekazał rzecznik brytyjskiego MSZ.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii nie podało szczegółowych informacji na temat czasu i okoliczności śmierci Sibleya. Nie ujawniono również tożsamości Brytyjczyka, który zaginął.

Źródła dyplomatyczne, na które powołuje się BBC, twierdzą, że obaj mężczyźni walczyli w Donbasie. Byli ochotnikami, którzy najprawdopodobniej po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji zgłosili się do ukraińskiego oddziału cudzoziemskiego.

Wojna w Ukrainie. Dwóch Brytyjczyków schwytanych do niewoli rosyjskiej

To pierwszy potwierdzony przez brytyjski MSZ przypadek śmierci Brytyjczyka w starciach w Ukrainie. W połowie marca media informowały, że w rosyjskim ataku na bazę wojskową w Jaworowie zabitych zostało trzech byłych żołnierzy brytyjskich sił specjalnych. Te informacje nie zostały jednak nigdy potwierdzone.

BBC informowało również, że dwóch obywateli Wielkiej Brytanii walczących w Ukrainie zostało schwytanych przez wojska rosyjskie. Aiden Aslin i Shaun Pinner, którzy mieszkali w Ukrainie od 2018 roku, zostali uprowadzeni do niewoli na początku kwietnia, podczas obrony Mariupola.

Rząd Wielkiej Brytanii wzywa obywateli do opuszczenia Ukrainy

Brytyjski rząd wezwał swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy w lutym i zabronił podróżowania do kraju od czasu rozpoczęcia wojny. Minister spraw zagranicznych Liz Truss mówiła, że "wspiera osoby z Wielkiej Brytanii, które chcą walczyć w Ukrainie", jednak cały czas to odradzała.

Według BBC setki byłych brytyjskich żołnierzy deklarowało, że chce walczyć lub pomagać w akcjach humanitarnych w Ukrainie. Brytyjczycy bez przygotowania wojskowego wyjeżdżali tam, oferować wsparcie w innej postaci.

Władze w Ukrainie oszacowały, że co najmniej 20 tys. osób przyjechało z zagranicy, aby przyłączyć się do walki z Rosją.