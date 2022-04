"Bild": Szykuje się "najbardziej niesmaczny występ". Kochanka Putina ma ogłosić zwycięstwo nad Ukrainą

Z ustaleń dziennikarzy "Bild" wynika, że 9 maja Rosja ogłosi zwycięstwo nad Ukrainą, a zrobi to domniemana kochanka Władimira Putina - Alina Kabajewa.

Dzień Zwycięstwa jest w Moskwie uroczyście obchodzony 9 maja, w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Towarzyszy mu pokaz nowoczesnego rosyjskiego sprzętu wojskowego. W paradzie weźmie udział 11 tys. osób, 131 jednostek sprzętu naziemnego, a także 77 samolotów i śmigłowców - informuje portal interfax.ru.

Wraz z dojściem do władzy Władimira Putina, Dzień Zwycięstwa stał się największą uroczystością państwową w Rosji, podczas której armia pokazuje najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Przypomnijmy, wojska rosyjskie planowały zakończyć wojnę w Ukrainie właśnie przed Dniem Zwycięstwa, aby mieć się czym się pochwalić przed narodem.

Jak pisze niemiecki dziennik, wszystko wskazuje na to, że "najbardziej niesmaczny występ Aliny Kabajewej dopiero nastąpi".

Dziennikarze odnoszą się w ten sposób do jej wypowiedzi w czasie imprezy sportowej, gdy pozowała na tle litery "Z".

Kabajewa, która pilnie strzeże swojej prywatności, nie pokazywała się publicznie od 24 lutego, czyli pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Podejrzewano, że kobieta przebywa w Szwajcarii. Nie brakowało też pogłosek, jakoby ukrywała się z Putinem w bunkrze. Niespodziewanie pojawiła się jednak w ostatni weekend w Moskwie, na organizowanym przez siebie festiwalu gimnastyki artystycznej, nazwanym na jej cześć "Alina".

Głównym motywem imprezy była Wielka Wojna Ojczyźniana. Pytana w wywiadzie serwisu sport-express.ru, dlaczego wybrała taki temat, Kabajewa odparła: - Widzisz, ta historia nie należy do przeszłości. Zostaje z nami. To święto nie tylko dla kraju, to święto dla każdej z naszych rodzin. Każda rodzina ma swoją historię związaną z wojną. I nie wolno nam w żadnym wypadku o tym zapomnieć, musimy przekazywać pamięć o tym z pokolenia na pokolenie.

Dodała, że "gratuluje wszystkim zbliżającego się Dnia Zwycięstwa" - święta państwowego, które Rosja obchodzi hucznie 9 maja.

Podczas festiwalu Alina Kabajewa pozowała na tle ścianki z literą Z, która jest symbolem poparcia dla rosyjskiej agresji w Ukrainie.